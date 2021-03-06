ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لموظفي القطاع المصرفي.. اتحاد البنوك يتدخل لتوفير لقاحات كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 02:03 م
اتحاد بنوك مصر
اتحاد بنوك مصر
Advertisements
محمد يحيي
أعلن اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الاتربي عن التواصل مع الحكومة لتوفير أكبر قدر من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، لجميع العاملين بالقطاع المصرفي المصري، وفق برنامج زمني وصحي كفء للسيطرة على الوضع الراهن وتأمين العاملين بالجهاز المصرفي.

وقال الاتربي في تصريحات له اليوم أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام والسعي المتواصل نحو توفير بيئة صحية أمنة لجموع العاملين بـ القطاع المصرفي، في ظل المبادرات المطروحة من قبل الأجهزة المعنية بالدولة لاحتواء تداعيات جائحة كورونا من خلال توفير اللقاحات اللازمة للوقاية من الوباء.

اقرأ أيضا:

وطالب الاتربي من البنوك، بتسجيل بيانات العاملين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا، عبر الرابط الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة المصرية لتلقي تسجيل رغبات الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس الماضي، بدء حملة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، التي أظهرت نتائجها في اليوم الأول، تلقي 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، من بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين.
لموظفي القطاع المصرفي.. اتحاد البنوك يتدخل لتوفير لقاحات كورونا
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الكويت تعلن بدء حملة التطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح فايزر

جامعة القاهرة تخاطب الصحة لتوفير لقاح كورونا للأطقم الطبية والمستحقين

فلسطين تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

500 مليون جنيه من اتحاد البنوك لدعم الدولة في توفير لقاح كورونا

بعد تسجيل 150 ألف مواطن.. بدء تطعيم لقاح كورونا غدا

اليوم .. الصحة تبدأ تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

ترشيحاتنا

90 قتيلا فى معارك بين الحكومة اليمنية والحوثيين

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

يطالبها بتعويض 5 ملايين جنيه.. تأجيل دعوى تعويض نزار الفارس ضد رانيا يوسف لـ 13 مارس

ردا على الشائعات.. الحكومة تحدد موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا صحفيا غدا

بينها 4 دول عربية.. وثيقة مسربة تكشف عزم بريطانيا خفض المساعدات لـ 9 دول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نيسان قشقاي 2021 في مصر.. سعر ومواصفات

بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش

بفستان مبهج.. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير