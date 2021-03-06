لموظفي القطاع المصرفي.. اتحاد البنوك يتدخل لتوفير لقاحات كورونا

أعلن اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الاتربي عن التواصل مع الحكومة لتوفير أكبر قدر من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، لجميع العاملين بالقطاع المصرفي المصري، وفق برنامج زمني وصحي كفء للسيطرة على الوضع الراهن وتأمين العاملين بالجهاز المصرفي.





وقال الاتربي في تصريحات له اليوم أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام والسعي المتواصل نحو توفير بيئة صحية أمنة لجموع العاملين بـ القطاع المصرفي ، في ظل المبادرات المطروحة من قبل الأجهزة المعنية بالدولة لاحتواء تداعيات جائحة كورونا من خلال توفير اللقاحات اللازمة للوقاية من الوباء.





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وطالب الاتربي من البنوك، بتسجيل بيانات العاملين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا، عبر الرابط الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة المصرية لتلقي تسجيل رغبات الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.





يذكر أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس الماضي، بدء حملة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، التي أظهرت نتائجها في اليوم الأول، تلقي 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، من بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين.