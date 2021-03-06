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حوادث

الدستورية تصدر حكمها فى عقوبات طباعة المصاحف والأحاديث بدون ترخيص

السبت 06/مارس/2021 - 02:03 م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
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محمد زهير
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى برفض الدعوى المحالة من محكمة جنايات القاهرة بشأن دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (2) من القانون رقم 102 لسنة 1985 .

وتختص هذه المادة بتنظيم طباعة المصحف الشريف والأحاديث النبوية، فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمرتكب جريمة طرح المصحف الشريف للتداول بدون ترخيص من مجمع البحوث الإسلامية الذى يتولى مراجعة ما يطبع ويطرح للتداول فى هذا الشأن.

وقالت المحكمة ان ذلك ضمانًا لسلامته، خاصة وأن من بين الوسائل التى تتخذها الجماعات الإرهابية لتبرير سلوكها الإجرامى، التلاعب فى بعض الآيات القرآنية، فضلًا عن قيام جماعات التبشير بانتهاج السلوك ذاته للتشكيك فى الدين الإسلامى.
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