أول زيارة خارجية.. رئيس وزراء ماليزيا يصل إلى السعودية اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الماليزية، اعتزام رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين إجراء زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، تستغرق أربعة أيام، تبدأ من اليوم (السبت) وحتى 9 مارس الجاري.





ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، تهدف هذه الزيارة التي تعد أول زيارة رسمية لمحيي الدين لرياض، منذ توليه منصبه في أول مارس من العام الماضي، إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمضي بها إلى مستوى عالٍ بما في ذلك إنشاء لجنة إستراتيجية رفيعة المستوى.





ومن المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما في ذلك مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة وكذلك ما يتعلق بالحج والعمرة ومبادرة «طريق مكة»، إضافة إلى تعزيز الجهود لمكافحة جائحة «كوفيد-19».





وأشار بيان «الخارجية الماليزية» إلى رؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الدفع بالعلاقة الثنائية بين «الرياض - كوالالمبور» نحو آفاق أرحب، وتطويرها والتعاون والتنسيق في مجالات جديدة، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا الحديثة والابتكار، لتعاون أوسع في تطوير المدن الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.