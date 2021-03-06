خبراء الشأن الأفريقي في ندوة «صدى البلد»: توقيت زيارة الرئيس مهم في ظل تحديات الأمن المائي

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن زيارة الرئيس السيسي اليوم، السبت، للسودان تأتي في توقيت مهم، وتعزز العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن الزيارة جاءت لتنهي سياسة النظام السوداني السابق العدائية تجاه مصر والمحيط العربي الإفريقي، موضحًا أن أهم ملفات النقاش "الملف الأمنى والاقتصادي والسياسي والتوتر على الحدود بين إثيوبيا والسودان من منطلق أن الأمن القومي للسودان يرتبط بالأمن القومي المصري".





جاء ذلك خلال الندوة، التي عقدها موقع "صدى البلد"، مع عدد من السفراء والخبراء والمهتمين بـ الشأن الإفريقي بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسي للسودان.





وأضافت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك ضغطا كبيرا بين دول حوض النيل له أبعاد أمنية وعسكرية، وهناك آليات أخرى مطروحة غير آليات التفاوض بين الدول الثلاث، وبالتالي تواجه مصر والسودان عدة تحديات مؤثرة على أمن البحر الأحمر، ما يؤثر على الأمن المائي لمصر والسودان.





استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بالعاصمة الخرطوم، وذلك وسط مراسم استقبال رسمية، وتم خلالها عزف النشيد الوطنى للبلدين الشقيقين.



