ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خبراء الشأن الأفريقي في ندوة «صدى البلد»: توقيت زيارة الرئيس مهم في ظل تحديات الأمن المائي

السبت 06/مارس/2021 - 02:07 م
ندوة صدى البلد
ندوة صدى البلد
Advertisements
نقابات وتحقيقات
قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن زيارة الرئيس السيسي اليوم، السبت، للسودان تأتي في توقيت مهم، وتعزز العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن الزيارة جاءت لتنهي سياسة النظام السوداني السابق العدائية تجاه مصر والمحيط العربي الإفريقي، موضحًا أن أهم ملفات النقاش "الملف الأمنى والاقتصادي والسياسي والتوتر على الحدود بين إثيوبيا والسودان من منطلق أن الأمن القومي للسودان يرتبط بالأمن القومي المصري".

جاء ذلك خلال الندوة، التي عقدها موقع "صدى البلد"، مع عدد من السفراء والخبراء والمهتمين بـ الشأن الإفريقي بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسي للسودان.

وأضافت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك ضغطا  كبيرا بين دول حوض النيل له أبعاد أمنية وعسكرية، وهناك آليات أخرى مطروحة غير آليات التفاوض بين الدول الثلاث، وبالتالي تواجه مصر والسودان عدة تحديات مؤثرة على أمن البحر الأحمر، ما يؤثر على الأمن المائي لمصر والسودان.

استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بالعاصمة الخرطوم، وذلك وسط مراسم استقبال رسمية، وتم خلالها عزف النشيد الوطنى للبلدين الشقيقين.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساندة مصر لجميع جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في السودان خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقًا من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، وأن يد مصر دائمًا وأبدًا ممدودة للتعاون والخير والبناء للسودان كنهج استراتيجي ثابت.

كما أكد الرئيس السيسي استمرار دعم مصر لحكومة وشعب السودان في جميع المجالات، والاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك لما فيه صالح البلدين الشقيقين، وعلى نحو يجعل العلاقات المصرية السودانية نموذجًا يُحتذى به للشراكة التنموية الشاملة والتكامل الاقتصادي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مهمة بدرجة عالية.. رئيس تحرير صحيفة إيلاف السودانية: زيارة السيسي للخرطوم تحمل رسالة قوية

السيسي في الخرطوم .. دولتا المصب تتحدان في وجه المخاطر .. ومحللون: الزيارة على درجة كبيرة من الأهمية وقد تشهد الإعلان عن حدث فريد

الرئيس السيسي يتوجه اليوم الي الخرطوم في زيارة رسمية للسودان

مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى فى مستهل زيارته للسودان

بث مباشر.. مراسم استقبال الرئيس السيسي في الخرطوم

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى الخرطوم

ترشيحاتنا

انفجار 4 خطوط مياه بالعاشر من رمضان.. وجهاز المدينة يؤكد: جاري الإصلاح

الأزمة تتفاقم مع الرئيس التونسي.. المشيشي: لن أستقيل من رئاسة الحكومة

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت .. الأهلي لم يحسم رحيل كهربا حتى الآن

توقعات بحدوثه خلال الشهر الجاري.. ننشر إجراءات التعديل الوزاري المرتقب

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

رغم سنوات الحب بينهما.. زوج يكتشف خيانة زوجته في قسم الشرطة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نيسان قشقاي 2021 في مصر.. سعر ومواصفات

بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش

بفستان مبهج.. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير