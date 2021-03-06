الهجرة تعلن عن عدد المشاركات في مبادرة "مصرية بـ100 راجل"

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، «انفوجرافيك» خاص بمبادرة "مصرية بـ100 راجل" التي أطلقتها نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لإبراز جهود سيدات مصر بالخارج ودورهن حول العالم في دعم قضايا الدولة الوطنية، للإعلان عن عدد اللائي سجلن من المصريات بالخارج الراغبات في المشاركة بالمبادرة، والتخصصات العلمية والمهنية لكل منهن، كذلك أهداف المبادرة.





ويتضمن "الانفوجرافيك" أهداف المبادرة المتمثلة في إشراك السيدات المصريات بالخارج في دعم مشروع تطوير القرى المصرية "حياة كريمة" للارتقاء بحياة المصريين بالمناطق الأكثر احتياجا وبالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية؛ لإمدادهن بالمعلومات اللازمة للرد على الشائعات المغرضة التي تنتشر بالخارج ومن ثَم تصحيح الصورة المغلوطة عن مصر.





وبلغ عدد المصريات اللائي تقدمن للمشاركة في المبادرة حتى الآن 110 مصرية، في نحو 15 تخصصًا علميًا ومهنيًا من بينها المجال الهندسي، التجاري، الاستثماري، المصرفي، الطبي، العلوم ، والتربوي، وجاءت مشاركة المصريات بالخارج من 10 دول مختلفة حول العالم.





وشارك بالندوة الحوارية الأولى للمبادرة نحو 45 مصرية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، حيث تناولت عددا من الموضوعات المهمة، على رأسها تثمين الدولة المصرية دور المرأة المصرية سواء في الداخل أو الخارج، حيث إن لدينا الآن ٨ وزيرات في الحكومة المصرية، بالإضافة لمحافظ ومساعدي المحافظين والوزراء، كما خصصت الدولة المصرية نحو ربع مقاعد البرلمان للسيدات.





ومن المقرر انطلاق الندوة الحوارية الثانية لمبادرة "مصرية بـ 100 راجل" يوم الاثنين المقبل 8 مارس الجاري، بمشاركة نخبة من عظيمات مصر بالخارج، لاستعراض أبرز ما تقدمه المرأة المصرية لرفع اسم بلدها في شتى المجالات بمختلف الدول حول العالم.