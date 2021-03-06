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حوادث

الدستورية: تقديم الجدة القبطية لأم على الجدة لأب في حضانة الصغير

السبت 06/مارس/2021 - 01:52 م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
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محمد زهير
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على ما نصت عليه المادة (127) من لائحة الأقباط الأرثوذكس، من تقديم الجدة لأم على الجدة لأب فى حضانة الصغير.

وقالت المحكمة إن تقديم الجدة لأم على الجدة لأب فى حضانة الصغير لكونها الأوثق اتصالًا بمصلحته، وأصلح لشئونه، بما يصون استقراره النفسى، ولأن ترتيب الحاضنات على هذا النحو لا يُعد فى الديانة المسيحية من أصول العقيدة التى وردت بشأنها نصوص قاطعة.

وتعتبر بالتالى شأنًا اجتماعيًّا خالصًا، فرؤى تحديدها على النحو المطبق على المصريين المسلمين، أقرب إلى واقع المجتمع، وأدنى إلى تحقيق المساواة بين أفراده فى مجال الحقوق التى يتمتعون بها، بما يكفل الحماية التى يقررها الدستور والقانون للمواطنين جميعًا بلا تمييز بينهم تبعًا لديانتهم، فالأسرة المسيحية، هى ذاتها الأسرة المسلمة، فيما عدا الأصول الكلية لعقيدة كل منهما، تعبيرًا عن انصهارهم فى إطار أمتهم، ونأيهم عن الفواصل التى تفرقهم.

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