لحسم الجدل بين الجامعة والمحافظة حول مزرعة الراهب.. رئيس الوزراء يصل جامعة المنوفية

وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إلى جامعة المنوفية للالتقاء برئيس الجامعة الدكتور عادل مبارك، وذلك في محاولة لفهم طبيعة الجدل حول تسليم ارض مزرعة الراهب التابعة لكلية الزراعة لإنشاء مجمعات سكنية.





جاء ذلك بحضور وزير التعليم العالي ووزير التنمية المحلية وكذلك محافظ المنوفية وعدد من المسئولين.





يذكر أن هناك جدلا سائدا بين جامعة المنوفية ومحافظ الإقليم حول تخصيص أرض مزرعة الراهب التابعه لكلية الزراعه والتي كانت مقر لتدريب الطلاب علي الأنشطة العملية حيث صدر قرار من مجلس الوزراء باستغلال الأرض لإنشاء مجمعات سكنية تابع للدولة.



