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نقدر نشغل وزارة بـ 6 موظفين.. الصحة تكشف عن نتيجة التحول الرقمي

السبت 06/مارس/2021 - 04:11 م
الدكتور طارق توفيق،
الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن واحدة من المشكلات السكانية التي تواجه الدولة تتمثل في الخصائص السكانية، وذلك يعني ان الطاقة البشرية ومواردها تعني ما يتم انتاجه من مخرجات سواء فيما يتعلق بجودة التعليم والمهارات المختلفة للعمل وغيرها من المخرجات، وهذا ليكون رأس المال البشري موردا يفيد الدولة للاستثمار، لافتا إلى أن خطة الدولة التي تسعى للتحول الرقمي، تحد من عدد العمالة او الطاقة البشرية للتشغيل، وأصبح عدد الموارد البشرية ليس له قيمة بمعنى "انه ممكن اشغل وزارة بـ 5 او 6 بيعرفوا تكنولوجيا معلومات IT  كويس".

وتابع الدكتور طارق توفيق، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن ظروف جائحة كورونا أثبتت ضرورة التحول الرقمي بشكل كبير، معقبا "أن العدد الكبير للموظفين مش القضية والمهم ناتج المخرجات".

وأوضح أن عدد السكان متسارع بشكل غير منطقي، ووصل عدد المواليد سنويا 2.3 مليون مولود، لافتا إلي أن من عام 2010 إلي 2018 مصر شهدت 27 مليون مولود جديد ، معقبا: "يعني عدد مواليد يكفي دول".

وأضاف أن هذه المعدلات اكثر من كل النسب للدول المجاورة او المشابهة لظروفنا الاقتصادية والثقافية، مردفا اننا سجلنا اعلى دولة افريقية في التعداد السكاني، عدا نيجريا واثيوبيا، منوها اننا نواجه مشكلة اعداد مواليد غير منضبطة، ويندرج تحتها الكثير من المشاكل.

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