شبانة: الاتفاق على بدء ترميم واجهات نقابة الصحفيين بالإزالة واستكمال البناء بعد الانتخابات

قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين ان أعمال ترميم واجهات النقابة ستبدأ خلال ساعات بعد الاتفاق مع شركة المحمودية التابعة لوزارة الاوقاف على ذلك، موضحا ان الترميم سيبدأ بإزالة الواجهات الحالية لخطورتها على الزملاء يوم الانتخابات بعد تساقط اجزاء منها على ان يبدأ البناء بواجهات تليق بنقابة الصحفيين ومكانتها فور انتهاء الانتخابات بمشيئة الله والمقرر لها يوم ١٩ مارس الجارى.





واضاف شبانة انه تم الاتفاق على ذلك خلال الاجتماع الأخير لمجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان ..





واشار الأمين العام لنقابة الصحفيين ان السقالات التى تواجدت على سلم النقابة حتى مسار الشارع امام المبنى خلال الفترة الماضية كانت بهدف منع الزملاء والمارة من المرور على السلم لخطورة ذلك على حياتهم حيث تتساقط قطع من الرخام والجرانيت من ارتفاعات كبيرة.





وأوضح أن تأجيل البدء فى الترميم الذى تصل تكلفته الى ما يقرب من ستة ملايين جنيه يرجع إلى وجود توقعات باحتياجنا للصرف الضخم على مشروع العلاج مع تفشى فيروس كوفيد ١٩ " كورونا".





واكد شبانة ان مجلس النقابة بقيادة ضياء رشوان او بمعنى ادق معظم اعضاءه كانوا يعملون بهذا الملف للصالح العام وحفاظا على سلامة جميع الزملاء رغم المزايدات التى تعرضوا لها مشيرا إلى انه كانت هناك مزايدات حتى من داخل المجلس نفسه بل ان هناك من ظهر امام الأعضاء رافضا السقالات وداخل المجلس طالب بإنشاء شبكات حديدية حول المبنى فى موقف متناقض وكأنه يرغب فى ترسيخ مشهد بخياله امام الزملاء وفى الأصل غير موجود على ارض الواقع ، وعلى الرغم من ذلك لم ينظر المجلس ولم يعبأ لمثل هذه الصغائر.



