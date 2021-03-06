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ديني

الإذاعيين العرب: التجديد لأبو الغيط لفترة ثانية يعكس نجاحه في تعزيز العمل العربي المشترك

السبت 06/مارس/2021 - 02:10 م
احمد ابو الغيط
احمد ابو الغيط
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محمد صبري عبد الرحيم
اعرب مجلس أمناء الشعبة العامة للإذاعيين العرب عن خالص تهنئتهم ل أحمد أبوالغيط، على قرار التجديد له أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية لفترة ثانية بإجماع تصويت الدول العربية.

وأوضح مجلس الأمناء أن هذا القرار يعد بمثابة تجديد للثقة فيه من قبل أصحاب الجلالة والفخامة والسمو حكام الدول العربية، ويعكس نجاحه في تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة في مرحلة حساسة وهامة من تاريخها، حيث اتصفت قراراته بالحرص على المصلحة العربية والتمسك بالثوابت والتشديد على احترام مبدأ سيادة التراب الوطني.

وأكد مجلس أمناء الشعبة العامة للإذاعيين العرب ثقتهم في قدرة أبوالغيط على بذل المزيد من الجهود في تطوير آلية العمل العربي، والارتقاء بجامعة الدول العربية كبيت جامعة لكل العرب.

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