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أخبار البلد

ننشر.. نتيجة لجنة مشتغلين الصحفيين

السبت 06/مارس/2021 - 02:43 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت لجنة القيد نتيجة المشتغلين التى عقدت خلال الشهر الماضي.

وكان قد اعتمد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان وبحضور جميع أعضاء المجلس نتيجة لجنة المشتغلين خلال اجتماعه الأخير مساء الخميس الماضى .

من جانب اعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم استثنائيًا، لمدة أسبوع.

وقال عبدالمجيد: مراعاة للزملاء الذين حالت ظروفهم دون الاشتراك في مشروع العلاج ٢٠٢١، في المواعيد المقررة رسميًا، خاصة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، وافق مجلس النقابة، في جلسته المنعقدة، أمس، على فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم استثنائيًا، لمدة أسبوع.

وأضاف عبدالمجيد: من يرغب من الزملاء يمكنه الاشتراك والإضافة في الفترة من الأحد ٧ مارس الجاري، حتى الأحد ١٤ مارس الجاري.

معربًا عن أمنياته لجميع الزملاء وأسرهم دوام الصحة والعافية


ننشر.. نتيجة لجنة مشتغلين الصحفيين
ننشر.. نتيجة لجنة مشتغلين الصحفيين
ننشر.. نتيجة لجنة مشتغلين الصحفيين
ننشر.. نتيجة لجنة مشتغلين الصحفيين
ننشر.. نتيجة لجنة مشتغلين الصحفيين
ننشر.. نتيجة لجنة مشتغلين الصحفيين
ننشر.. نتيجة لجنة مشتغلين الصحفيين
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