كيف قدم اتحاد بنوك مصر 1.25 مليار جنيه لدعم الحكومة في القضاء على كورونا؟

يسعي الجهاز المصرفي لمعاونة الحكومة علي المستوي التمويلي والاقتصادي لتقليل الاثار الاقتصادية والانسانية التي خلفتها تداعيات وباء كورونا المستجد ليس علي الاقتصاد القومي فحسب و لكنها امتدت بصورة كبيرة علي الاقتصاديات العالمية والناشئة.





خلال العام الماضي علي وجه الخصوص في مارس 2020، اجري الجهاز المصرفي عددا من الخطوات الهامة لدعم الاقتصاد القومي والمواطنين لتقليل الاثار المترتبة علي ذلك الوباء العالمي، من بينها توفير الأدوية و اللقاحات والمواد الغذائية للاسواق.





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من بين تلك الاجراءات قيام اتحاد بنوك مصر بتدبير نصف مليار جنيه خلال فبراير الماضي لتوفير لقاخات وباء كورونا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبمشاركة 5 بنوك حكومية وخاصة من بينها " الأهلي المصري، مصر، الأهلي القطري الوطني QNB،التجاري الدولي CIB، العربي الافريقي الدولي، القاهرة، لدعم المواطنين والمصابين بذلك الفيروس.





منذ بداية جائحة كورونا وصلت محفظة قطاع المسئولية الاجتماعية علي مستوي البنوك للتدخل العاجل لتدبير اللقاحات و الأدوية والخدمات الطبية إلي أكثر من 750 مليون جنيه.





ومع جهود اتحاد بنوك مصر في العمل الاجتماعي والتنسيق مع الجهاز المصرفي برعاية البنك المركزي المصري؛ حصل الاتحاد علي جائزة الأداء المتميز في مواجهة أزمة فيروس كورونا و المقدمة من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، اذ شملت الجائزة القضاء علي العشوائيات و الخدمات الصحية للمناطق المهمشة و تمكين الفئات الاولي بالرعاية.





ومع بداية مارس الجاري، نجح الاتحاد للمرة الثانية في التدخل مع الجهات الحكومية لتوفير أكبر قدر من الأدوية واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وفق برنامج زمني وصحي كفء للسيطرة على الوضع الراهن وتأمين العاملين بالجهاز المصرفي.





قال محمد الإتربي، رئيس الاتحاد و بنك مصر؛ إنه يمكن للعاملين بالجهاز المصرفي الراغبين في تلقي اللقاء التواصل علي البريد الالكتروني لوززارة الصحة والسكان لتسجيل الطلبات الحصول علي اللقاح المضاد للفيروس.