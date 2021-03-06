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محافظات

بطاقة 18 ألف رأس ماشية.. افتتاح محجر شركة الدلتا للإنتاج الحيواني بالإسكندرية

السبت 06/مارس/2021 - 04:10 م
افتتاح محجر شركة
افتتاح محجر شركة الدلتا للإنتاج الحيواني
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أحمد بسيوني
افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، مشروع محجر شركة الدلتا للإنتاج الحيواني بطاقة استيعابية 18 ألف رأس ماشية، وتقع علي مساحة 40 فدانًا، بالكيلو 54 طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي. 

ويهدف إنشاء المحجر الطبي لوضع الحيوانات المستوردة فيه مدة لا تقل عن 40 يوم للتأكد من خلوها من الأمراض، وحاصل علي ترخيص من هيئة الخدمات البيطرية. ويعد إحدي المحاجر التي تم تطويرها وتحويلها إلى محجر نموذجي تم توجيه للإستثمار، وذلك في إطار رؤية الدولة لاستغلال الأصول المهدرة وتعظيم مواردها. 

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وفي كلمته؛ أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في افتتاح مشروع محجر شركة الدلتا للإنتاج الحيواني، والذي يعد إضافة جديدة تحسب لمكتسبات قطاع الثروة الحيوانية بمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة ومصر بصفة عامة. وذلك في ضوء التوجه الحكومي نحو دعم الاستثمار والإنتاج المحلي لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل. 

وأشاد المحافظ بالمشروعات الاستثمارية التنموية التي شهدتها مصر في القطاع الزراعي في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإيمانًا برؤية الدولة بحق المواطن في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام. 

وتوجه المحافظ بالشكر والتقدير إلي جميع العاملين في القطاع الزراعي والأنشط المرتبطة به، كما توجه بجزيل الشكر إلي وزير الزراعة علي إدارته الحكيمة لتلك القطاع المهم الذي يعد من ركائز الدولة.
وأكد علي استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل لجميع الأنشطة والمشروعات الاستثمارية علي مستوي المحافظة. 

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة،  والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، واللواء فايز أباظة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، وبشار فريد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا، وأ. د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وأ. د. خالد السلموني رئيس الادارة المركزية لمحطات البحوث، والمهندس طارق زكي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والمهندس حسام محفوظ وكيل وزارة الزراعة بالنوبارية، ود. الحسين غلاب مدير المحطة الإقليمية بالنوبارية. 

من الجدير بالذكر، أن اجمالي مزارع الماشية بالإسكندرية تبلغ 521 مزرعة، وعدد مصانع الأعلاف تبلغ 25 مصنع، وتبلغ مزارع الدواجن 500 مزرعة، بالإضافة إلي عدد 231 مزرعة (مواشي- دواجن) حصلت علي ترخيص إنشاء وجاري الإنشاء، وعدد مصانع المخلفات الزراعية يبلغ 10 مصانع، وعدد مصانع إضافات الأعلاف يبلغ 36 مصنع.
بطاقة 18 ألف رأس ماشية.. افتتاح محجر شركة الدلتا للإنتاج الحيواني بالإسكندرية
بطاقة 18 ألف رأس ماشية.. افتتاح محجر شركة الدلتا للإنتاج الحيواني بالإسكندرية
بطاقة 18 ألف رأس ماشية.. افتتاح محجر شركة الدلتا للإنتاج الحيواني بالإسكندرية
بطاقة 18 ألف رأس ماشية.. افتتاح محجر شركة الدلتا للإنتاج الحيواني بالإسكندرية
بطاقة 18 ألف رأس ماشية.. افتتاح محجر شركة الدلتا للإنتاج الحيواني بالإسكندرية
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