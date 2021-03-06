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رياضة

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

السبت 06/مارس/2021 - 03:16 م
ساسي
ساسي
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القسم الرياضي
أثار التونسي فرجاني ساسي، نجم الزمالك، جدلًا واسعًا بعدما نشر صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" له مع نجله وهو يرتدي قميص الترجي التونسي، قبل 24 ساعة من مواجهة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.


يحل الزمالك ضيفًا على الترجي التونسي، اليوم السبت، في قمة عربية مثيرة، بملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.


وسبق لـ ساسي ارتداء قميص الترجي بداية من 2016 وحتى 2018 قبل رحيله إلى النصر السعودي، وقبل انضمامه للزمالك.


ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الرحيل دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء التي تعمل على تجديد تعاقده في الفترة المقبلة.


واعتبر بعض جماهير الزمالك الصورة مستفزة لمشاعرهم، بارتداء نجله لقميص منافسه في دوري الأبطال قبل لقاء الفريقين بـ 24 ساعة، خاصة بعد سخرية جماهير النادي الأهلي من هذا الأمر ومقارنته بنجل علي معلول.
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