علي السيد: لابد أن تكون وجهة النظر المصرية السودانية واحدة في جميع القضايا .. فيديو

قال الصحفي علي السيد، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى خرطوم اليوم تكون زيارة في غاية الأهمية، كما أنها تحمل العديد من الرسائل، ومنها حل قضية سد النهضة التى تمثل خطرا كبيرا لكل من البلدين، كاشفا أن وراء هذه الرسالة أن مصر والسودان معا في هذه القضية مثل ما كانوا معا في باقي القضايا.





وأضاف "مدير تحرير جريدة الأهرام"، خلال استضافته فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن دولتى مصر والسودان يكونوا على قلب رجل واحد في القضايا الحيوية والاستراتيجية، منوها إلى أن سد النهضة هو المحور والخطر الاول على مصر والسودان، فينبغي أن يكون الموقف بين البلدين واحد، كما يجب أن تكون وجهة النظر المصرية السودانية واحدة وذلك لأن الخطر واحد.





وأشار"على السيد"، إلى أن " لايحق لإيثويبيا أن تأخذ قرارات منفردة حتى سوف تكمل عملية الملء فى يوليو المقبل في مسألة سد النهضة، سواء باتفاق أو دون اتفاق، وبالتالى من المهم جدا أن يظهر للعالم كله بأن مصر والسودان جبهة واحدة".





وأكد، أن إذا السودان واجهت خطرا أو أى مشكلة تهدد حياتهم، فتكون مصر على الفور جانب السودان لكى تدعمها، مؤكدا أن في الحقيقة الخطر في قضية سد النهضة يكون على الدولتين، مشيرا إلى أن السودان لها كامل الحق في بسط سيطرته على كامل أراضى وحدود السودان، وحتى أن الدولة المصرية تقف جانب السودان بشكل كامل فى هذه المسألة، وذلك لأن السودان معه الحق والشرعية والقوانين والاتفاقيات.





وأوضح على السيد، أن "لن نسمح أن يكون جزء من الأراضى العربية محتلا، كما رفضت مصر احتلال تركيا لسوريا أو ليبيا".

