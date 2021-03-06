إسعاف بني سويف تدرب المسعفين على "النقل الآمن للمصابين"

واصل فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع، البرنامج التدريبي للأطقم الطبية على "النقل الآمن للمصابين" بعد ساعات قليلة من مشاركة أطقم الإسعاف بالفرع في نقل جثامين الضحايا والمصابين بحادث طريق الكريمات الصحراوي الشرقي.





وقال مدير الفرع، إننا نقوم بنوعين من التدريب للأطقم الطبية الأول من خلال الدورات التدريبية والورش الفنية التى تعقد داخل قاعات الاجتماعات والتدريب الثانى من خلال التدريب الميداني وعلى رأس العمل ومرور المشرفين وتواجدهم الميداني على تدريبيهم، بهدف رفع الكفاءة الفنية للأطقم الطبية.







