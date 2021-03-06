إسعاف بني سويف تدرب المسعفين على "النقل الآمن للمصابين"

واصل فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع، البرنامج التدريبي للأطقم الطبية على "النقل الآمن للمصابين" بعد ساعات قليلة من مشاركة أطقم الإسعاف بالفرع في نقل جثامين الضحايا والمصابين بحادث طريق الكريمات الصحراوي الشرقي.
وقال مدير الفرع، إننا نقوم بنوعين من التدريب للأطقم الطبية الأول من خلال الدورات التدريبية والورش الفنية التى تعقد داخل قاعات الاجتماعات والتدريب الثانى من خلال التدريب الميداني وعلى رأس العمل ومرور المشرفين وتواجدهم الميداني على تدريبيهم، بهدف رفع الكفاءة الفنية للأطقم الطبية.
وكان طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، شهد حادثًا مأسويًا، مساء الجمعة، إثر تصادم سيارة نقل "تريلا" محملة بالرمال "طفلة" بسيارة أجرة "ميكروباص" ، بنفق الزعفرانة القديم، إتجاه بوابة الكريمات، بالطريق الصحراوي الشرقي إتجاه بني سويف، نتج عنه وفاة 20 شخصًا وإصابة 3 آخرون، ونقلتهم سيارات إسعاف من محافظتي بني سويف والجيزة إلى مستشفيات بني سويف التخصصي وأطفيح بالجيزة.