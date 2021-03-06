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حوادث

مصرع عامل فى حادث دراجة بخارية عل طريق ميت العامل /أبوالحسين بأجا

السبت 06/مارس/2021 - 03:02 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقى عامل مصرعه فى حادث تصادم دراجة بخارية على طريق ميت العامل /ميت أبو الحسين التابعين لمركز اجا بمحافظة الدقهلية.

وكان إخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى على الطريق الفرعى ما بين قريتى ( ميت العامل / ميت أيوالحسين ) دائرة مركز اجا . 

وبانتقال الضباط الى مكان والفحص تبين أنه أثناء إستقلال صديق مصطفى بدير طلبة  ٢٤ عاما عامل ومقيم قرية الدير  دائرة مركز أجا دراجته النارية ( بدون لوحات معدنية ) إختل مقود الدراجة بيده مما أدى إلى إنحرافه وإصطدامه بالقاعدة الخرسانية لأحد أعمدة الإنارة على جانب الطريق 

معما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته . 

وبسؤال والده مصطفى بدير طلية محمود ٤٩ عاما عامل ومقيم بذات القرية أيد مضمون الفحص ولم يتهم أحدأ بالتسبب فى ذلك .
وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كدمات متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ والآذن والأنف ولا توجد شبهة جنائية ولم يؤثر ذلك عنى سير الحركة المرورية وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٢١/٣٥٢٢ جنح مركز شرطة أجا وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
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