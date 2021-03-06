مساعدة السائق.. نظام تقني جديد من سوبارو

أعلنت شركة سوبارو اليبانية لصناعة السيارات، طرحها لتقنية جديدة باسم HILINX متعددة المعالجات لدعم الجيل التالي من نظامها المتقدم لمساعدة السائق ADAS والقائم على الرؤية المحيطية الدقيقه .

واوضحت سوبارو ان التقنية الجديدة HILINX ، ستستمح بتثبيت نظام Xilinx للسيارات مع نظام متعدد المعالجات XA على شريحة " MPSOC " ، وهي تقنية 16 نانومتر توفر زمن وصول منخفض للغاية وقدرات أمان وظيفية يتطلبها نظام الرؤية او العين المحيطيه بدقة تصور سيناريوهات القيادة الديناميكية والتفاعل معها.

بالاضافة الى دمج نظام الرؤية EYE SIGHT في طراز سوبارو ليفورج الجديد بالكامل ، مما يوفر ميزات متقدمة بما في ذلك التحكم التكيفي في ثبات السرعة ، ومساعدة الحفاظ على المسار ، والفرامل قبل الاصطدام.

وقال تيتسو فوجينيكي كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة سوبارو Subaru Corporation:" أن الكاميرات الستيريو هي في قلب تطبيقات ADAS من سوبارو، على عكس الأساليب الشائعة ، تقوم تقنية معالجة الصور المعتمدة في نظام الجيل الجديد لدينا بمسح كل شيء تم التقاطه بواسطة كاميرات الاستريو وإنشاء سحب نقطية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة ، مما يتيح لنا تقديم ميزات متقدمة مثل الكبح قبل الاصطدام عند التقاطع ، والمساعدة في عدم القيادة في الازدحام المروري على الطريق السريع ".

واضاف فوجينيكي : " وتلعب تقنية Xilinx دورًا مهمًا في هذا. نظرًا لأن أجهزة السيارات Xilinx تحتوي على إمكانات مدمجة تسمح بتلبية متطلبات ASIL الصارمة ، فهي بلا شك أفضل تقنية لتنفيذ نظام رؤية ADAS الجديد من سوبارو " .