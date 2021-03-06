عالم بالأزهر: صلة الرحم مكفرة للذنوب ومن أسباب سعة الرزق..فيديو

قال الشيخ محمد العليمي ، عالم بالأزهر الشريف ، إن الشعب المصري يمتاز في عاداته وطباعه بـ صفة "صلة الرحم" ، والتي تتماشى مع مبادئ الدين الإسلامي، مؤكدا أن صلة الرحم من أسباب دخول الجنة ، وقطع صلة الرحم سببا من أسباب عدم الفوز بها.





ولفت الشيخ محمد العليمي، خلال استضافته في برنامج "حلو الكلام"، مع الفنانة منال سلامة ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، إلى أن صلة الرحم تقترن بالإحسان والزكاة، ومساعدة الأقربون ومساندتهم في الشدائد.





وأضاف: "صلة الرحم أساس سعة الرزق وإطالة العمر"، موضحا أن صلة الرحم مرتبطة ببركة الأعمال وكثرتها وليست بطول السن.





وأكمل: صلة الرحم من مكفرات الذنوب ، والذي يبعد عن أهله يستطيع التقرب لهم من خلال الهاتف.





وأوضح أن صلة الرحم واجبة حتى وإن كان هؤلاء الأقارب لا يردون تلك الصلة ، أو كانوا سيئي الطباع.