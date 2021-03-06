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عالم بالأزهر: صلة الرحم مكفرة للذنوب ومن أسباب سعة الرزق..فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 03:01 م
الشيخ محمد العليمي
الشيخ محمد العليمي
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نورهان رأفت
قال الشيخ محمد العليمي ، عالم بالأزهر الشريف ، إن الشعب المصري يمتاز في عاداته وطباعه بـ صفة "صلة الرحم" ، والتي تتماشى مع مبادئ الدين الإسلامي، مؤكدا أن صلة الرحم من أسباب دخول الجنة ، وقطع صلة الرحم سببا من أسباب عدم الفوز بها.

ولفت الشيخ محمد العليمي، خلال استضافته في برنامج "حلو الكلام"، مع الفنانة منال سلامة، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، إلى أن صلة الرحم تقترن بالإحسان والزكاة، ومساعدة الأقربون ومساندتهم في الشدائد.

وأضاف: "صلة الرحم أساس سعة الرزق وإطالة العمر"، موضحا أن صلة الرحم مرتبطة ببركة الأعمال وكثرتها وليست بطول السن.

وأكمل: صلة الرحم من مكفرات الذنوب ، والذي يبعد عن أهله يستطيع التقرب لهم من خلال الهاتف.

وأوضح أن صلة الرحم واجبة حتى وإن كان هؤلاء الأقارب لا يردون تلك الصلة ، أو كانوا سيئي الطباع.
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