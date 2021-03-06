لو بتفكر تعملها .. اكتشف أحدث تقنيات شفط الدهون





قال الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير ونحت القوام، إن الكثير من الأشخاص المصابون بالبدانة يلجؤون إلى عملية شفط الدهون وذلك لرغبتهم في خسارة أكبر قدر من الوزن في اسرع مدة ممكنه وذلك بعد فشلهم في اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة بشكل دائم، بالإضافة إلى أن تلك الوسائل التقليدية تحتاج الى الكثير من الوقت لتحقيق النتائج المرجوة منها.





واكد الفولى في تصريحات صحفية ، أنه مع التطورات الحديثة والتقدم الهائل في عالم السمنة أصبحت التقنيات اكثر تطورًا حتى انها قادرة على شفط الدهون دون اللوجوء الى عمليا ت جراحية لإزالة الدهون من الجسم، بالاضافة إلى انها تستطيع الوصول الى الدهون في اى منطقة في الجسم خصوصًا منطقة البطن والارداف.





وأضاف الدكتور محمد الفولى، أن عملية شفط الدهون تناسب الأشخاص الذين يعانون من تراكم دهون في مناطق معينه في الجسم، ولكن هناك فرق كبير بينها وبين شد الجلد فالولادة المتكررة تناسب أكثر عملية شد الجلد.





وأكد الفولى ليس كل مريض سمنة مناسب لعملية شفط الدهون بالفيزر فيجب ان يكون الشخص وزنة مثالي ولكنة يريد شفط الدهون من منطقة معينة، مثل السيدات بعد الولادة التي تعاني من وجود بعض الدهون أسفل منطقة البطن ومن الممكن اجراء عملية شفط للدهون بالفيزر وتكون مناسبة، بالإضافة الى انه يمكن نحت الجسم بالفيزر وذلك عوضًا عن اتباع ممارسة الرياضة للوصول الى هذه النتيجة.



