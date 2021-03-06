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رئيس الوزراء يواصل جولته بـ المنوفية بتفقد مشروع تبطين الترع في "سُبك الضحّاك" بالباجور

السبت 06/مارس/2021 - 07:30 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بجولة، اليوم، بمحافظة المنوفية، تفقدوا خلالها أعمال مشروع تبطين الترع في قرية "سٌبك الضحّاك" التابعة لمركز الباجور ، كما اطلع مدبولي على الموقف التنفيذي للمشروع على مستوى محافظة المنوفية. 

وخلال تفقده ومرافقيه أعمال تبطين الترع بمركز الباجور، أكد رئيس الوزراء أهمية الأعمال التي يتم تنفيذها في المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع على مستوى الجمهورية، ولاسيما في العمل على تحسين إدارة واستغلال المياه، وزيادة الإنتاجية، إلى جانب إضافة مساحات أخرى للأراضي الزراعية، فضلا عن تقليل الكميات المهدرة من المياه. 

وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه عمدة قرية " سُبك الضحاك" والأهالي الذين أعربوا عن ترحيبهم بحفاوة بالغة، وحملوا الدكتور مصطفى مدبولى رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على كافة المجهودات المبذولة في مختلف القطاعات، والمساعي التي تبذل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وكذلك دعمهم في الاستخدام الأمثل لوسائل الري الحديثة بنظام التنقيط بدلًا من الري بالغمر، مؤكدين أن ذلك ساعدهم في تحقيق وفر في الأيدي العاملة، وتقليل نسب هدر المياه من 40 إلى 50 في المائة، فضلًا عن توفير الأسمدة بنسبة 40 في المائة، وزيادة الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، بالإضافة إلى تبكير المحصول وتحسين المواصفات الإنتاجية، الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاج المحاصيل، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، والتصدير للخارج، علاوة على البدء في زراعة محاصيل جديدة.

وخلال التفاف أهالي القرية حول رئيس الوزراء ومرافقيه للاستماع إلى مطالبهم، استجاب رئيس الوزراء لطلب الأهالي بضرورة إنشاء سور سلكي على حواف الترع التي تمر في منطقة الكتل السكانية؛ وذلك سعيا لحماية الأهالي وأطفالهم، ومنعا لإلقاء المخلفات بها، مشددا على ضرورة الحفاظ على ما تحقق فى هذا المشروع من الأهالى أنفسهم.

وخلال تفقده لمشروع تبطين وتأهيل ترعة " سُبك الضحاك"، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروعات الجاري تنفيذها  ضمن أعمال المشروع بالمحافظة، حث أشار الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إلى مواصلة العمل على تنفيذ ١٦ مشروعا بإجمالي تكلفة تبلغ ٢٨١ مليون جنيه بنطاق المحافظة، وذلك بأطوال ٨٦.٧٠٠ كم، كما تمت الإشارة إلى انتهاء تنفيذ أعمال تبطين بإجمالي أطوال تصل إلى أكثر من ١٦ كم. 

وفي هذا السياق، أشار إلى المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها في نطاق المحافظة؛ ومنها انتهاء تأهيل ترعة "مصرف شمنديل"،  بناحية قويسنا، بنسبة ١٠٠%، وبطول ١ كم، وبتكلفة ٢.٢٨٥ مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تأهيل ترع "كفر السيد"، بطول ١.٩٥٠ كم، بأشمون،  ووصلة راضي، بطول ٨٠٠ م، بأشمون، و"المنحر" بطول 1000 كم، بشبين الكوم، وبتكلفة إجماليه ٩.٧٧ مليون جنيه، كما أنه جار استكمال عدد آخر من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ حيث يجري تأهيل ترع "حبوظة" بالباجور، بطول ٢.٩٨٠ كم، وكذا ترعة "دروة راضي"، بأشمون بطول ٣.٢٠٠كم، ورياح " بي العرب"، بالباجور بطول ٨.٤٠٠ كم،  فضلًا عن  استمرار العمل في تأهيل ترع "ديا الكوم" ببركة السبع، بطول ١٢.٨٦٠ كم،  ووصلة "الهويشة" ببركة السبع، بطول ١.٦٠٠ كم،  و" الحلفاية" ببركة السبع بطول ٥.٧٥٠ كم وكذا ترعة "مليج الغربية" ببركة السبع، بطول ٥.٤٠٠ كم.

كما تم التأكيد، خلال الجولة التفقدية، على إدراج باقي الترع بنطاق المحافظة للتأهيل خلال هذه المرحلة، حيث تم تأهيل ترعة "اليوزباشي" بناحية الشهداء بطول ٤.٦٠٠كم،  وترعة "جنابية النجار" بناحية أشمون، بطول ٢.٨٠٠ كم، وكذا تأهيل ترعتي "بابل الشرقي" و "بابل الغربي"،  بناحية "تلا" بطول ٦.٢٥٠ كم، وكذلك ترعة "الجردة" بناحية شبين الكوم بطول ٩.٦٥٠ كم،  فضلًا عن تأهيل ترع  السنجق، والقشاشة اليمني، ومنحر غمرين ، بناحية منوف بأطوال يصل إجماليها إلى ١٢.٤٧٠ كم، بالإضافة إلى تأهيل ترعة "نجلة" بطول ١ كم.

وفي الوقت نفسه، تم إدراج مركزي "الشهداء" و"أشمون" ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وجار طرح ترع المركزين بالكامل لتأهيل ٣٠٠ كم تقريبا من الترع.

وفيما يتعلق بمشروع تأهيل ترعة "سُبك الضحّاك" ، وهي إحدى الترع التابعة للإدارة العامة لري المنوفية بهندسة ري الباجور، والتي يصل طولها إلى  3.600 كم، فقد بدأ التنفيذ الفعلي للمشروع في يناير الماضي، وجار العمل على استكمال مراحله.
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