لو تلاجتك بتجمع تلج.. 3 طرق سريعة وفعالة للتخلص منه نهائيا

يعاني كثير من الأشخاص بسبب تراكم الثلج داخل الثلاجة، وبإمكانك تجنب تراكم الثلج داخل ثلاجتك عن طريق تنظيم محتوياتها والحفاظ على نظافتها لضمان سريان الهواء البارد بشكل سليم، أما إن واجهك تراكمًا لبلورات الثلج على أسطح ثلاجتك فيُمكنك اتباع الخطوات الموضحة في هذا لحل المُشكلة.
ووفقا لما قدمه موقع wikihow إليكم ابرز الطرق البسيطة للتخلص من تراكم الثلج.
قلل مرات فتح باب الثلاجة والمُجمّد قدر الإمكان.
يتسبب فتح باب الثلاجة باستمرار في زيادة مُعدلات الرطوبة داخل الثلاجة والمُجمّد مما ينتج عنه تراكم للثلج، لذا عليك تجنب ترك الباب مفتوحًا لفترة طويلة بينما تقرر الطعام الذي ستختاره أو الأغراض التي ستأخذها من الثلاجة، وحدد الأشياء التي تنوي إخراجها مُسبقًا وافتح الباب مرة واحدة فقط، أخرِج ما تريد سريعًا وأغلِق الباب في أقل من دقيقة.
ارفع قدمي الثلاجة الأمامية لتسهيل إغلاق الباب تلقائيًا
إن واجهتك مُشكلة في بقاء باب الثلاجة أو المُجمّد مفتوحًا أو مُتأرجحًا بينما تنقل الأطعمة خارجها أو داخلها، وهو ما يتسبب في زيادة رطوبة الثلاجة وتراكم الثلج داخلها؛ الحل هو رفع القدمين الأماميتين، فُك القدمين لإطالتهما وهو ما يتسبب في إغلاق الباب بفعل الجاذبية.
امسح السدادات المطاطية على حواف الأبواب لمسح بقايا الطعام العالقة
لن يُغلق الباب جيدًا في حالة بقايا الأطعمة وبلورات الثلج العالقة على السدادات المطاطية المُبطنة لحواف الأبواب، لذا عليك تنظيفها بقطعة قماش رطبة وصابون الصحون، امسح سدادة كل باب على حدة، ونظّف إطار الثلاجة نفسه أيضًا لضمان استقرار السدادات في موضعها، استعمل منشفة جافة لتجفيف السدادات والإطار جيدًا لضمان إغلاق الأبواب.