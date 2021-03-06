لو تلاجتك بتجمع تلج.. 3 طرق سريعة وفعالة للتخلص منه نهائيا

ووفقا لما قدمه موقع wikihow إليكم ابرز الطرق البسيطة للتخلص من تراكم الثلج.

قلل مرات فتح باب الثلاجة والمُجمّد قدر الإمكان.

يتسبب فتح باب الثلاجة باستمرار في زيادة مُعدلات الرطوبة داخل الثلاجة والمُجمّد مما ينتج عنه تراكم للثلج، لذا عليك تجنب ترك الباب مفتوحًا لفترة طويلة بينما تقرر الطعام الذي ستختاره أو الأغراض التي ستأخذها من الثلاجة، وحدد الأشياء التي تنوي إخراجها مُسبقًا وافتح الباب مرة واحدة فقط، أخرِج ما تريد سريعًا وأغلِق الباب في أقل من دقيقة.



