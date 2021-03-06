ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو تلاجتك بتجمع تلج.. 3 طرق سريعة وفعالة للتخلص منه نهائيا

السبت 06/مارس/2021 - 09:31 م
طرق للتخلص من الثلج
طرق للتخلص من الثلج داخل الثلاجة
Advertisements
نهى هجرس
يعاني كثير من الأشخاص بسبب تراكم الثلج داخل الثلاجة، وبإمكانك تجنب تراكم الثلج داخل ثلاجتك عن طريق تنظيم محتوياتها والحفاظ على نظافتها لضمان سريان الهواء البارد بشكل سليم، أما إن واجهك تراكمًا لبلورات الثلج على أسطح ثلاجتك فيُمكنك اتباع الخطوات الموضحة في هذا  لحل المُشكلة.

ووفقا لما قدمه موقع wikihow إليكم ابرز الطرق البسيطة للتخلص من تراكم الثلج.

قلل مرات فتح باب الثلاجة والمُجمّد قدر الإمكان.
يتسبب فتح باب الثلاجة باستمرار في زيادة مُعدلات الرطوبة داخل الثلاجة والمُجمّد مما ينتج عنه تراكم للثلج، لذا عليك تجنب ترك الباب مفتوحًا لفترة طويلة بينما تقرر الطعام الذي ستختاره أو الأغراض التي ستأخذها من الثلاجة، وحدد الأشياء التي تنوي إخراجها مُسبقًا وافتح الباب مرة واحدة فقط، أخرِج ما تريد سريعًا وأغلِق الباب في أقل من دقيقة.

ارفع قدمي الثلاجة الأمامية لتسهيل إغلاق الباب تلقائيًا
إن واجهتك مُشكلة في بقاء باب الثلاجة أو المُجمّد مفتوحًا أو مُتأرجحًا بينما تنقل الأطعمة خارجها أو داخلها، وهو ما يتسبب في زيادة رطوبة الثلاجة وتراكم الثلج داخلها؛ الحل هو رفع القدمين الأماميتين، فُك القدمين لإطالتهما وهو ما يتسبب في إغلاق الباب بفعل الجاذبية.

امسح السدادات المطاطية على حواف الأبواب لمسح بقايا الطعام العالقة
لن يُغلق الباب جيدًا في حالة بقايا الأطعمة وبلورات الثلج العالقة على السدادات المطاطية المُبطنة لحواف الأبواب، لذا عليك تنظيفها بقطعة قماش رطبة وصابون الصحون، امسح سدادة كل باب على حدة، ونظّف إطار الثلاجة نفسه أيضًا لضمان استقرار السدادات في موضعها، استعمل منشفة جافة لتجفيف السدادات والإطار جيدًا لضمان إغلاق الأبواب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. طريقة إخراج البلغم من الرئتين.. الزنجبيل يقوي المناعة ويحارب الالتهابات.. علاج عسر الهضم بحيل مجربة.. تخلصي من تورم القدمين بهذه الوصفات

احذر..6 عادات تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

نصائح ذهبية لشراء الأجهزة الكهربائية.. وطريقة اكتشاف الغش التجاري للبوتاجازات| فيديو

ترشيحاتنا

الصور الأولى من حفل زفاف نيكولاس كيدج وريكو .. شاهد

مصدر بـ محافظة الجيزة يكشف حقيقة بدء إزالة عقار الدائري المحترق

ساسي يمرر وأحمد فتوح يسجل هدف تعادل الزمالك فى مرمى الترجي

عينيا بس كدة .. ماذا طلب بائع الفاكهة من السيسي وكيف رد الرئيس عليه

يحمي القلب.. ضع هذا الزيت على الطعام يوميا وشاهد النتيجة

دراسة.. دواء للكوليسترول يخفض نسبة الوفاة من كورونا بنحو 50%

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من السجن لـ الفستان الأبيض .. حقيقة زواج حنين حسام

دون أدوية.. 3 مشروبات طبيعية للتخلص من السعال خلال دقائق

لو تلاجتك بتجمع تلج.. 3 طرق سريعة وفعالة للتخلص منه نهائيا