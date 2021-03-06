جهود مكثفة لكشف لغز العثور على طفلة حديثة الولادة بالسنبلاوين

تكثف الاجهزة الامنية بالدقهلية من جهودها لكشف لغز العثور على طفلة لقيطة حديثة الولادخ ملقان بجوار مبنى الاسعاف ببندر السنبلاوين.





كانت مديرية امن الدقهلية تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من حنان جمعه متولی محمد ۳۰ عاما ممرضة ومقيمة قرية " شبرا سندی " دائرة المركز بعثورها على طفلة انثى لقيطة " حديثة الولادة " ملقاه بجوار مبنى الإسعاف ببندر السنبلاوين " عمر يوم تقريبا " والحبل السري مربوط والحالة الصحية جيدة ، ولا توجد بها ثمة اصابات ظاهرية .



