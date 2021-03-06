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فن

بالأسود اللامع..ريهام أيمن تتألق من أحدث جلسة تصوير

السبت 06/مارس/2021 - 02:54 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة ريهام أيمن عدة صور جديدة لها علي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريهام أيمن بإطلالة أنيقة بفستان جذاب باللون الأسود من أحدث جلسة تصوير لها.

كانت ريهام أيمن قد شاركت في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس.

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.

ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وانتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة". 

وشاركت ريهام أيمن في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق يخلف، مخرج منفذ حسين شوكت
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