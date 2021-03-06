برلماني: زيارة السيسي للسودان ذات أهمية استراتيجية فائقة.. وتوقيتها حساس





قال النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس السيسي للسودان تحتل أهمية سياسية وذات أبعاد استراتيجية كبيرة، مؤكدا انها تأتي في توقيت حساس للغاية وتعزز التعاون الوثيق بين مصر والسودان في مجالات مختلفة.





واضاف عضو مجلس الشيوخ خلال تصريحات له اليوم، أنها الزيارة الأولى من نوعها، عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، كما انها تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي، لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها.





كما كشف محسن، أن الزيارة تؤكد على حرص الدولتين على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا، مشيرا الى أن مصر ساعدت السودان على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



