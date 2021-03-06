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برلمان

برلماني: زيارة السيسي للسودان ذات أهمية استراتيجية فائقة.. وتوقيتها حساس

السبت 06/مارس/2021 - 03:58 م
النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن
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القسم السياسي

قال النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس السيسي للسودان تحتل أهمية سياسية وذات أبعاد استراتيجية كبيرة، مؤكدا انها تأتي في توقيت حساس للغاية وتعزز التعاون الوثيق بين مصر والسودان في مجالات مختلفة.

 واضاف عضو مجلس الشيوخ خلال تصريحات له اليوم، أنها الزيارة الأولى من نوعها، عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، كما انها تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي، لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها.

كما كشف محسن، أن الزيارة تؤكد على حرص الدولتين على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا، مشيرا الى أن مصر ساعدت السودان على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 وشدد عضو مجلس الشيوخ ان هذه الزيارة  مهمة للغاية، في تعزيز الرؤى المصرية السودانية المشتركة، تجاه أزمة سد النهضة وتأكيد مصر مرارا على ضرورة التوصل الى اتفاق ملزم وعادل تجاه السد، وبما لا يضر بدولتي المصب مصر والسودان، وتأكيد رفض الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا للاستئثار بمياه النيل الأزرق.
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