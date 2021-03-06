رئيس الوزراء يوافق على تخصيص أراض لجامعة المنوفية بمدينة السادات ودعم مستشفى الطوارئ ومعهد الكبد

وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي مطلب جامعة المنوفية بتخصيص أراضي لجامعة المنوفية بمدينه السادات، موجها بالتنسيق بينهم وإعداد الدراسات الخاصه بهذا المقترح.





جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بحضور الدكتور عادل عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وأعضاء مجلس الجامعة.





وأعلن رئيس الوزراء عن تقديم الدعم الكامل للجامعه فيما يتعلق بمستشفى الطوارئ ومعهد الكبد.





أعرب رئيس جامعة المنوفية عن استعداد الجامعة ومسئوليها وطلابها للمشاركة في جميع المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ قائلا: نحن جنود نضع أنفسنا على أهبة الاستعداد لتنفيذ كل ما يخدم الوطن من مشروعات خدمية وإنتاجية وتنموية، وذلك في إطار رسالة الجامعة التي تهدف إلى تنمية المجتمع.



