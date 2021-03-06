نشرة أخبار العالم.. خطوة جديدة من الأمم المتحدة تجاه سد النهضة.. تفشي وباء جديد أشد فتكًا من كورونا.. لبنان يشتعل بالاحتجاجات.. وإسرائيل تستعد لضرب إيران

الشارع اللبناني يواصل التظاهرات والاحتجاجات بسبب الأزمة الاقتصادية

إسرائيل تستعد لضرب مواقع إيران النووية

الصين تعلن تفشي وباء جديد أخطر وأشد فتكًا من كورونا

خطوة جديدة من الأمم المتحدة تجاه سد النهضة

لقاء تاريخي بين بابا الفاتيكان والمرجع الشيعي علي السيستاني









شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث المهمة على مدار الساعة وتصدر ذلك:





الشارع اللبناني يواصل التظاهرات والاحتجاجات بسبب الأزمة الاقتصادية

تستمرّ الاحتجاجات وقطع الطرقات في عددٍ من المناطق اللبنانية بسبب الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، والأوضاع المعيشية المُذرية التي وصل إليها الشعب اللبناني.









وقام عدد من المحتجّين بقطع الطرقات في عدّة مناطق لبنانية احتجاجًا على هذه الكوارث، مُطالبين برحيل من وصوفهم بـ الفاسدين.









واُعتبر المعتصمون في نهر الموت أن التحركات الشعبية الوسيلة الوحيدة لإيصال الصوت، داعين جميع النواب الى الاستقالة كون المجلس فقد شرعيته، وقال أحد المعتصمين: "لم يعد لدينا مستقبل ولا ما يؤكل أو يشرب وبالتالي لم يعد لدينا ما نخسره".









وأضاف: "سننزل إلى الشارع كل يوم، فالدولار لامس الـ 11 ألفًا، والتاجر يقبض منا على دولار 13 ألفًا، مهددًا بالتصعيد بطرق مختلفة جدًا".









إسرائيل تستعد لضرب مواقع إيران النووية

أعلن الجيش الإسرائيلي عن خططه لضرب مواقع إيران النووية للحد من قدرة طهران النووية ولإشعال نيران الحرب بالمنطقة.









وقال وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس إن جيش تل أبيب يقوم بتحديث خططه لضرب المواقع النووية الإيرانية وهو مستعد للعمل بشكل مستقل.









وأفاد جانتس: "إذا أوقفهم العالم قبل امتلاك سلاح نووي، فستكون خطوة جيدة جدًا، ولكن إذا لم يفعل، فيجب أن نقف بشكل مستقل وندافع عن أنفسنا بأنفسنا".









وأكد أن "ميليشيات حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران لديهة مئات الآلاف من الصواريخ".









وعرض وزير الجيش الإسرائيلي ما قال إنها خريطة لعدد من الأهداف والمواقع التي تتضمن صواريخ، والتي تقع بين مناطق مدنية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.













الصين تعلن تفشي وباء جديد أخطر وأشد فتكًا من كورونا

كشفت السلطات الصينية عن تفشي وباء جديد أخطر وأشد فتكًا من فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.









وأعلنت الصين عن تفشي حمى الخنازير الأفريقية في إقليمي سيشوان وخبي الرئيسيين المنتجين للحوم الخنازير في البلاد.









وقالت وزارة الزراعة والشئون الريفية في بيان إن التفشي قضى على 38 خنزيرا فيفي مزرعة بإقليم سيشوان، أكبر منتج للحوم الخنازير في الصين وفي إقليم خبي تم رصد المرض في حافلة كانت تنقل خنازير بصورة غير مشروعة من إقليم لآخر.









والصين هي أكبر منتج ومستهلك للحوم الخنازير في العالم وقضى تفشٍ لمرض حمى الخنازير الأفريقية على نحو نصف ثروة البلاد من الخنازير عام 2019.









وكانت الصين قد أعلنت أيضا عن تفشٍ آخر للمرض في الأسبوع الماضي بإقليم يونان في جنوب غرب البلاد.









خطوة جديدة من الأمم المتحدة تجاه سد النهضة

عرضت الأمم المتحدة المساعدة في كسر جمود التفاوض بين كل من السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه الأخيرة على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية والذي تدور حوله خلافات كبيرة بين البلدان الثلاثة.









وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، إن المنظمة مستعدة للمشاركة في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن السد، الذي تقدر تكلفته بنحو 5 مليارات دولار.









وتأتي الخطوة الأممية استجابة لدعوة أطلقها السودان في السابع من فبراير لتوسيع مظلة الوساطة في سد النهضة لتشمل إضافة إلى الاتحاد الأفريقي كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.









لقاء تاريخي بين بابا الفاتيكان والمرجع الشيعي علي السيستاني

انتهى اللقاء التاريخي بين بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، والمرجع الديني الأعلى علي السيستاني في مدينة النجف العراقية.









واستمر اللقاء نحو ساعة كاملة، وشهد حوارًا مغلقًا، قبل أن يغادر البابا المدينة دون تعليق لوسائل الإعلام.











ووصل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إلى منزل المرجع الديني الشيعي علي السيستاني في أهم أحداث الزيارة التاريخية إلى العراق.











وتم استقبال البابا في شارع الرسول وسط المدينة القديمة بإطلاق طيور بيضاء،والتقى البابا بالمرجع الأعلى في اجتماع مغلق.











ودار الحديث خلال اللقاء حول التحديات الكبيرة التي تواجهها الانسانية في هذا العصر ودور الايمان بالله تعالى وبرسالاته والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها.