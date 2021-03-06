بث مباشر جديد لطلاب 2 ثانوي على منصة حصص مصر.. غدا

أعلنت وزارة لتربية والتعليم والتعليم الفني، أن منصة حصص مصر ، سوف تقدم بثا مباشرا لجميع طلاب الصف الثاني الثانوي، لمراجعة مادة اللغة الإنجليزية .

وقالت وزارة التربية والتعليم : ان هذا البث المباشر سوف يقدم غدا الأحد الموافق ٧ مارس 2021 ، في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، انه سوف تقدم هذا البث المباشر الأستاذة منى محمد رشاد وهي من أشهر المعلمين المتخصصين في اللغة الانجليزية في وزارة التربية والتعليم .





وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتمكن الطلاب خلال هذا البث المباشر ، من كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.





وعلى جانب آخر .. أعلنت منصة حصص مصر ، عن مفاجأة سارة لطلاب الصف الثالث الإعدادي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، المقرر انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم يوم الاحد القادم.