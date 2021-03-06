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تعليم

بث مباشر جديد لطلاب 2 ثانوي على منصة حصص مصر.. غدا

السبت 06/مارس/2021 - 02:52 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة لتربية والتعليم والتعليم الفني، أن منصة حصص مصر ، سوف تقدم بثا مباشرا لجميع طلاب الصف الثاني الثانوي،  لمراجعة مادة اللغة الإنجليزية .
وقالت وزارة التربية والتعليم : ان هذا البث المباشر سوف يقدم غدا الأحد الموافق ٧ مارس 2021 ، في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، انه سوف تقدم هذا البث المباشر الأستاذة منى محمد رشاد وهي من أشهر المعلمين المتخصصين في اللغة الانجليزية في وزارة التربية والتعليم .

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتمكن الطلاب خلال هذا البث المباشر ، من كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

وعلى جانب آخر .. أعلنت منصة حصص مصر ، عن مفاجأة سارة لطلاب الصف الثالث الإعدادي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، المقرر انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم يوم الاحد القادم.

حيث قالت منصة حصص مصر : إنها تتيح الان نماذج امتحانات استرشادية لتدريب طلاب الشهادة الإعدادية ، على طريقة الامتحان المجمع المتعدد التخصصات.

وأشارت منصة حصص مصر إلى أن هذه النماذج الامتحانية الاسترشادية ، مخصصة لطلاب الإعدادية الدارسين باللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية.

ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول لهذه النماذج الامتحانية الاسترشادية المتاحة لطلاب الإعدادية على منصة حصص مصر ، من خلال التسجيل الآن على منصة حصص مصر من خلال حساب الطالب على مايكروسوفت 365 عبر الضغط هنا 
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