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حوادث

العثور على طفلة حديثة الولادة بجوار شريط السكة الحديد بميت غمر

السبت 06/مارس/2021 - 04:00 م
طفلة
طفلة
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همت الحسينى
تكثف الاجهزة الامنية بالدقهلية من جهودها لكشف لغز العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاه بجوار شريط السكه الحديد بميت غمر.

وكان اخطارا قد ورود لمديربة امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من السيد عبدالمنعم محمد سالم ٥٧ عاما، موظف، ومقيم بندر ميت غمر، بعثوره على طفلة انثى لقيطة "حديثة الولادة " ملقاه بجوار شريط السكة الجديد ببندر ميت غمر " عمر ثلاثة ايام تقريبا " والحبل السري مربوط والحالة الصحية جيدة  ولا توجد بها ثمة اصابات ظاهرية .

وتم ايداعها بمستشفى ميت غمر العام " قسم الحضانة " لتقديم الرعاية اللازمة لها .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۸۳۹ إداري قسم ميت غمر.

وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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