السياحة والآثار تكشف عن مشكلة تواجه الآثار الإسلامية والقبطية

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والاثار، إن الوزارة تقوم بعمل العديد من المشروعات والاستكشافات، وخاصة مسؤليتهم للحفاظ على كل الاثار لانهم يتعاملوا مع تاريخ وتراث وثقافة الشعب المصري من الاف السنين.





وتابع الدكتور أسامة طلعت، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن انشطة القطاع مختلفة ، وذلك وفقا لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983، واهمها حماية الاثر والحفاظ عليه لكي يستمر للتوارثة الاجيال من بعدنا، وذلك يطلب اعمال الصيانة المستمرة واعمال ترميم الاثر، وذلك فيما يتعلق بمشروعات التعليق المتكاملة سواء انشائي ومعماري وغيرها من اعمال الترميم، او فيما يتعلق بتوظيف هذا الاثر والحفاظ عليه مفتوح للسياحة.





واوضح ان المشكلة التي تتعلق بالاثار المصرية والقبطية واليهودية تراث نحياه لانها موجودة في وسط العمران، ويتم التعامل معها يوميا، وانها تتعرض في كثير من الاحيان لتعديات من مواطنين نظرا لوجودها في مناطق حيوية عمرانية ولكن القانون يتعامل مع هذه التعديات بشكل حازم قاطع للحفاظ على هذا التراث والتاريخ، معقبا: "احنا لازم نحافظ على الموجود وبنرممه".



