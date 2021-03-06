ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السياحة والآثار تكشف عن مشكلة تواجه الآثار الإسلامية والقبطية

السبت 06/مارس/2021 - 04:00 م
الدكتور أسامة طلعت،
الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والاثار، إن الوزارة تقوم بعمل العديد من المشروعات والاستكشافات، وخاصة مسؤليتهم للحفاظ على كل الاثار لانهم يتعاملوا مع تاريخ وتراث وثقافة الشعب المصري من الاف السنين.

وتابع الدكتور أسامة طلعت، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن انشطة القطاع مختلفة ، وذلك وفقا لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983،  واهمها حماية الاثر والحفاظ عليه لكي يستمر للتوارثة الاجيال من بعدنا، وذلك يطلب اعمال الصيانة المستمرة واعمال ترميم الاثر، وذلك فيما يتعلق بمشروعات التعليق المتكاملة سواء انشائي ومعماري وغيرها من اعمال الترميم، او فيما يتعلق بتوظيف هذا الاثر والحفاظ عليه مفتوح للسياحة.

واوضح ان المشكلة التي تتعلق بالاثار المصرية والقبطية واليهودية تراث نحياه لانها موجودة في وسط العمران، ويتم التعامل معها يوميا، وانها تتعرض في كثير من الاحيان لتعديات من مواطنين نظرا لوجودها في مناطق حيوية عمرانية ولكن القانون يتعامل مع هذه التعديات بشكل حازم قاطع للحفاظ على هذا التراث والتاريخ، معقبا: "احنا لازم نحافظ على الموجود وبنرممه".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قبتا العتريس والعيدروس في عداد الآثار الإسلامية .. صور

رئيس قطاع الآثار يتفقد القباب الأثرية وأضرحة ومشاهد آل البيت بالبهنسا

حقيقية وجود خطأ بترميم محراب مسجد زغلول بمدينة رشيد

رئيس هيئة تنشيط السياحة يتفقد مناطق أثرية لإدراجها على قائمة برامج السفر

قطاع الآثار: ما يتم في حديقة الأندلس ترميم وليس تجريفا

الآثار: مد إعفاء مستأجري محلات قلعة شالي بسيوة من دفع الإيجار 6 أشهر

ترشيحاتنا

لن تصدق.. الصين تعلن تفشي وباء جديد أخطر وأشد فتكًا من كورونا

تمهيدا لدخولها الخدمة.. رئيس الوزراء يتفقد محطة الحامول بتكلفة مليار جنيه لخدمة ٣٥٠ ألف مواطن

حقيقة فيديو الغش الجماعي المتداول لطلاب أولى ثانوي عبر فيس بوك

بفستان مبهج.. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

مجموعة الأهلي.. المريخ السوداني يسعى لإيقاف انطلاقة سيمبا النارية

Advertisements

المدارس تعلن نتيجة امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل.. صور

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

السيسي يصدق على قانون إرجاء العمل بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

توقعات بحدوثه خلال الشهر الجاري.. ننشر إجراءات التعديل الوزاري المرتقب

وفاة الفنانة سوسن ربيع بطلة مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

يطالبها بتعويض 5 ملايين جنيه.. تأجيل دعوى تعويض نزار الفارس ضد رانيا يوسف لـ 13 مارس

مدبولي: إنشاء سور سلكي على حواف الترع في الكتل السكانية لحماية الأهالي وأطفالهم ومنعا لإلقاء المخلفات

بيحسبوني مُت.. حكاية فنانة مصرية فاجأت الجمهور بفيديو: أنا لسه عايشة

الرقابة المالية: آلية جديدة لتسجيل العقارات لزيادة التمويل العقارى إلى 20 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ظهور لامبورجيني أوروس 2022 المموهة.. صور

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية

شاهد.. أول سباق سيارات في التاريخ قبل 120 عاما