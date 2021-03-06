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تعليم

جامعه دمياط تستقبل رئيس نادى الزمالك الأسبق

السبت 06/مارس/2021 - 04:00 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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زينب الزغبي

استقبل اليوم السبت، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعه دمياط ،الدكتور كمال درويش رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس نادي الزمالك الأسبق، والدكتور حسين السمري أمين لجنة القطاع وعضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، و الدكتور محمد الأمين مقرر لجنة الترقي بقسم المناهج وطرق التدريس بالقطاع، ولفيف من عمداء كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية أعضاء لجنة تأهيلي دكتوراه التربية الرياضية. 

وحضر اللقاء كلًا من الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد أبو شوارب عميد كلية التربية الرياضية. 

واصطحب رئيس الجامعة ، درويش وعدد من الحضور في جولة سريعة بحرم الجامعة للتعريف بإنشاءاتها والإمكانيات المتوفرة التي تخدم العملية التعليمية بشقيها النظري والعملي وتأتي زيارة اليوم لحضور إمتحانات تأهيلي الدكتوراه بكلية التربية الرياضية والتي تعقد لأول مرة بكلية التربية الرياضية بالجامعة. 

جدير بالذكر أن مجلس الجامعة قد وافق في جلسته رقم 153 التي انعقدت بتاريخ 28 ديسمبر 2020 على فتح باب التقدم لتأهيلي الدكتوراه والدراسة بمرحلة الدكتوراه للعام الجامعي 2020/2021 بقسمي التدريب الرياضي ومناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية.

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جامعه دمياط تستقبل رئيس نادى الزمالك الأسبق
جامعه دمياط تستقبل رئيس نادى الزمالك الأسبق
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