الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية تحصل على أفضل مشروع بأكاديمية البحث العلمى

حصلت كلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية علي افضل مشروع من اكاديميه البحث العلمى وذلك من ضمن 3 مشاريع فقط على مستوى الجامعة وجاء المشروع المقدم بعنوان ‏ “The Smart rehabilitation Robot " روبوت اعاده التاهيل الذكى وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أيمن السيد عميرة عميد الكلية.





ويهدف المشروع الى مساعده مرضى السكته الدماغيه والضمور العضلى فى عمليه العلاج الطبيعى واعاده الحركه للاطراف مره اخرى عن طريق روبوت ذكى حيث يقوم المريض بوضع اليد او القدم ويقوم الروبوت باداء حركات معينه طبقا لبروتكول العلاج الطبيعى وذلك من خلال تصميم العاب مختلفه يقوم المريض بالحركه لتحكم فى اللعبه وفى نفس الوقت يقوم باداء حركات معينه تساهم فى عمليه استشفائه.





كما يسهل المشروع على المريض القيام بتلك التمارين لانه محمول فيستطيع ان يقوم بهذه التمارين فى المنزل او اى مكان دون الذهاب لمركز العلاج الطبيعى وعن طريق سيرفر وموقع خاص يقوم من خلاله الدكتور المختص بمتابعه الحاله الصحيه للمريض واشارات تطور كل عضله واختيار نمط التدريب للحركه للعبه من خلال عده انظمة.





وجاء المشروع تحت اشراف الدكتور احمد محمد النجار بقسم التحكم والدكتورة مروه شومان بقسم الحاسبات