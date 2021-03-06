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تعليم

جامعة النهضة: التعليم العالي تلاشت أزمات القبول بالجامعات الخاصة من خلال التنسيق الإلكتروني

السبت 06/مارس/2021 - 04:10 م
جامعة النهضة
جامعة النهضة
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نهلة الشربيني

قال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إن الوزارة تلاشت ازمات التنسيق لقبول الطلاب داخل الجامعات الخاصة من خلال تطبيق التنسيق المركزي وهو التنسيق الإلكتروني، موضحا أن تطبيق العدالة المطلقة في تنسيق الجامعات الخاصة كان أمر صعب لكنه التنسيق الإلكتروني افضل من التنسيق داخل الجامعة.


وأضاف "الملاحي" ، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن تجربة التنسيق للجامعات الحكومية ناجحة لذلك تسعى الوزارة إلى تطبيقها بالجامعات الخاصة، ولكن بعد اجراء التجربة كان هناك بعض الملاحظات التي تناولها وزير التعليم العالي خلال اجتماعه الاخير بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ليتم تلافيها.


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وأكد رئيس جامعة النهضة، أنه في حال عدم نجاح النظام الجديد للتنسيق هناك فرصة لرجوع التنسيق ليكون داخل الجامعات مرة أخرى ولكن لابد من استكمال المشوار الذي تم البدء فيه.

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