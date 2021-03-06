محافظ القاهرة: رفع كفاءة عدد من الحدائق لتوفير متنفس للمواطنين

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة تقوم حاليًا برفع كفاءة عدد من الحدائق لتوفير متنفس للمواطنين وتحسين المظهر الجمالي والحضاري للعاصمة.





جاء ذلك أثناء جولة محافظ القاهرة بحيي شرق وغرب مدينة نصر، تفقد خلالها، الحديقة الدولية وحديقة العاشر من رمضان التابعتين للحدائق المتخصصة، وحديقة العاشر (ب) بتقاطع مصطفى النحاس التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة.





وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة لا تألو جهدا في سبيل زيادة المسطحات الخضراء بها مع إعادة تطوير والعناية بما هو قائم بها فعليًا لما يمثله ذلك من تحسين للبيئة بالعاصمة.





وأكد محافظ القاهرة، أنه ستتم إعادة تخطيط جميع الحدائق بالقاهرة وتزويدها بالخدمات اللازمة التى تضمن إتاحة الفرصة لروادها بقضاء يوم كامل فيها كما سيتم تحديث الممرات لهواة المشى وزيادة مساحة منطقة ألعاب الأطفال.





وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير بدأت بحديقة الطفل بمدينة نصر التى تقع على مساحة ٢٠ فدانا بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهرى وأحمد فخرى وعبد الرازق السنهورى والتي عانت من الإهمال خلال الفترة الماضية رغم موقعها المتميز بمدينة نصر وكونها تمثل متنفس كبير لأهالي المنطقة حيث يجرى حاليًا الانتهاء من أعمال إقامة نظام رى جديد وحديث وإعادة توزيع الكهرباء وتغيير البردورات وإعادة تطوير الممشى الداخلى ورصف جميع الطرقات ببلاطات الإنترلوك وتقليم الاشجار والنخيل ودهان الأسوار الخارجية والبردورات وزيادة المزروعات.





كما شملت أعمال التطوير رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة وعمل برجولات جديدة وإعادة توزيعها مع الحفاظ على المسطحات الخضراء.