جنايات المنيا.. 22 مارس محاكمة قاتل خطيبته من أجل استرداد الشبكة

حددت محكمة الجنايات بالمنيا يوم 22 مارس الجاري لجلسة محاكمة المتهم بقتل خطيبته رحمه محمد رضا الطالبه بمعهد التمريض من أجل استرداد الشبكه.





تعود أحداث القضيه عندما تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنيا بتغيب رحمه محمد رضا طالبة بمعهد التمريض، وعقب ذلك تم العثور على جثتها ملقاة بترعة على جانب الإبراهيمية أمام قرية البرجاية.





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وعلي الفور شكل العميد شريف كرم، رئيس مباحث المديرية، فريق بحث جنائي على أعلى مستوى أمني تحت إشراف العقيد حسن عبد الغفار، مفتش مباحث المنطقة المركزية، وقيادة المقدم محمد منير، رئيس مباحث مركز المنيا، وبالفحص والتحري تبين قيام المتهم عمران. م. ع 37 عامًا خطيب المجني عليها بقتلها.



