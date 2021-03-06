ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

استقلال الصحافة تطالب مرشحي الصحفيين بعدم المغالاة فى الوعود الانتخابية

السبت 06/مارس/2021 - 03:24 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
دعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، المرشحين لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين، سواء على موقع النقيب، أو عضوية المجلس، لعدم المغالاة فى الوعود الانتخابية.

قال بشير العدل مقرر اللجنة، أنه مع انتخابات التجديد النصفى للنقابة، يقدم المرشحون، على موقع النقيب، وعضوية المجلس، وعودا انتخابية، ضمن برامجهم الانتخابية، بهدف كسب أصوات أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وهى وعود ترتبط باهتمامات الصحفيين، ورغباتهم فى تحسين أحوالهم، المهنية، والمادية.

أوضح «العدل» أن تركيز المرشحين، خاصة على موقع النقيب، ينصب على النواحى المادية للصحفيين، والتى يمثل بدل التدريب والتكنولوجيا، الذى يحصل عليه أعضاء النقابة، بمن فيهم غير أعضاء الجمعية العمومية، الجزء الأهم فيها، وهو ما يدفع بالمرشحين على موقع النقيب، لمغازلة الناخبين، ، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بزيادته، مستخدمين البدل كجزرة، تحت دعاوى القدرة على التفاوض مع الحكومة من أجل زيادته.

وأكد مقرر اللجنة، أن بدل التدريب والتكنولوجيا، له ضوابطه القانونية، من حيث مستحقيه، وأيضا زيادته، والتى تتحكم فيها العوامل الاقتصادية، ومعدلات التضخم السنوية، التى تعطى الصحفيين الحق، التلقائى، بزيادته، دون مبالغة فى الوعود الانتخابية من جانب المرشحين.

وأشار «العدل» إلى أن أوضاع الصحفيين، وأحوالهم، يجب أن تتخطى الحديث، من جانب المرشحين، عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، إلى أحوالهم المعيشية، سواء المرتبطة بتدنى الأجور، وتوقف ملف التأمينات، وكذلك حفظ حقوق الصحفيين لدى المؤسسات المختلفة، التى تلجأ إلى تشريد الصحفيين.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

عاوزين إضاءة.. مطالب أهالي شارع القناة بحي وسط بالإسكندرية

مجموعة الأهلي.. المريخ السوداني يسعى لإيقاف انطلاقة سيمبا النارية

90 قتيلا فى معارك بين الحكومة اليمنية والحوثيين

وفاة سوسن ربيع.. 10 معلومات لا تعرفها عنها وسر اعتزالها التمثيل

10 رسائل للرئيس السيسي في زيارته الرسمية إلى السودان

أيهما أولى سداد الدين أم الوفاء بالنذر.. الإفتاء تجيب

Advertisements

المدارس تعلن نتيجة امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل.. صور

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

توقعات بحدوثه خلال الشهر الجاري.. ننشر إجراءات التعديل الوزاري المرتقب

يطالبها بتعويض 5 ملايين جنيه.. تأجيل دعوى تعويض نزار الفارس ضد رانيا يوسف لـ 13 مارس

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وفاة الفنانة سوسن ربيع بطلة مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

صدمة.. فرجاني ساسي يكسر قلب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

مدبولي: إنشاء سور سلكي على حواف الترع في الكتل السكانية لحماية الأهالي وأطفالهم ومنعا لإلقاء المخلفات

الرقابة المالية: آلية جديدة لتسجيل العقارات لزيادة التمويل العقارى إلى 20 مليار جنيه

القوى العاملة تعلن عن 4307 فرص عمل برواتب تصل لـ 10 آلاف جنيه.. تفاصيل

حسام البدري ضيف مجدي عبد الغني في أولى حلقات البلدوزر عبر الفضائيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية

شاهد.. أول سباق سيارات في التاريخ قبل 120 عاما

تعرف على نيسان قشقاي 2021 في مصر.. سعر ومواصفات