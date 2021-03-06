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منوعات

سيدة تنشر مقطع فيديو لشقتها الجديدة وتكتشف مفاجأة| شاهد

السبت 06/مارس/2021 - 04:51 م
صدى البلد
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مريم صليب
يحتار البعض في إختيار المسكن المناسب، ولكن يجب أن يكون مستوى معيشي أفضل فهو يعتبر من أهم المعايير الذي يبحث عنه راغبي تغيير مسكنهم . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور"البريطانية، فإن سيدة وزوجها كانا يبحثا عن منزل جديد في ولاية لوس أنجلوس بعد أن قررا التخلي عن منزلهم في سان فرانسيسكو بحثا عن منزل أفضل . 

عثر الزوجان على شقة في لوس أنجلوس، وصفتها السيدة بأنها منزل أحلامها الذي لطالما كانت ترغب في أن تسكن فيه، و لكن بعد اشتروا المنزل وجدوا مفاجأة تنتظرهم اسفله . 

اشترت السيدة المنزل و كانت معجبة بشدة بشكله من الخارج و لم تتجول داخله لتتفحص غرفه، و لكن بعد شراءه بأيام وجدت غرفة أسفل المنزل تبدو و كأنها غرفة معيشة و كانت بها حياة في يوم من الأيام . 

قامت السيدة بتصوير مقطع فيديو لتلك الغرفة و نشرتها عبر حسابها، و فوجئ متابعيها بتلك الغرفة التي اشترتها مع المنزل، ففي البداية ظنت أنه شئ جميل ، إلا أن احدهم لفت إنتباهها أنه قد يكون شيئا مرعبا و ليس كما تظن . 

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