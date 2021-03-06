سيدة تنشر مقطع فيديو لشقتها الجديدة وتكتشف مفاجأة| شاهد

يحتار البعض في إختيار المسكن المناسب، ولكن يجب أن يكون مستوى معيشي أفضل فهو يعتبر من أهم المعايير الذي يبحث عنه راغبي تغيير مسكنهم .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور"البريطانية، فإن سيدة وزوجها كانا يبحثا عن منزل جديد في ولاية لوس أنجلوس بعد أن قررا التخلي عن منزلهم في سان فرانسيسكو بحثا عن منزل أفضل .





عثر الزوجان على شقة في لوس أنجلوس، وصفتها السيدة بأنها منزل أحلامها الذي لطالما كانت ترغب في أن تسكن فيه، و لكن بعد اشتروا المنزل وجدوا مفاجأة تنتظرهم اسفله .





اشترت السيدة المنزل و كانت معجبة بشدة بشكله من الخارج و لم تتجول داخله لتتفحص غرفه، و لكن بعد شراءه بأيام وجدت غرفة أسفل المنزل تبدو و كأنها غرفة معيشة و كانت بها حياة في يوم من الأيام .





قامت السيدة بتصوير مقطع فيديو لتلك الغرفة و نشرتها عبر حسابها، و فوجئ متابعيها بتلك الغرفة التي اشترتها مع المنزل، ففي البداية ظنت أنه شئ جميل ، إلا أن احدهم لفت إنتباهها أنه قد يكون شيئا مرعبا و ليس كما تظن .



