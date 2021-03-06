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تعليم

وكيل تعليم الغربية يكرم فريق عمل خدمة المواطنين بالمديرية على تحقيق إنجازات بـ 100%

السبت 06/مارس/2021 - 03:50 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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احمد علي
هنأ ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم  إدارة خدمة المواطنين بالمديرية على الإنجاز الذي حققته خلال العام الماضي 2020 م .


وجاء ذلك بناء على شهادة التقدير التي منحتها الإدارة العامة للاتصالات وخدمة المواطنين بمكتب الوزير، على تحقيق معدل إنجاز 100% لعام 2020 من حيث سرعة إنجاز العمل في الرد على شكاوى المواطنين سواء على بوابة شكاوى المواطنين بمجلس الوزراء أو بوابة الشكاوى للمحافظة أو التي ترد باليد.

قدم وكيل الوزارة 14 شهادة تقدير لمحمد عبد الحميد الفقي، مدير إدارة خدمة المواطنين، نيابة عن فريق العمل بالإدارة على هذا الإنجاز، مراعاة للإجراءات الوقائية والاحترازية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، والمزيد من الإنجازات والنجاحات.
وكيل تعليم الغربية يكرم فريق عمل خدمة المواطنين بالمديرية على تحقيق إنجازات بـ 100%
وكيل تعليم الغربية يكرم فريق عمل خدمة المواطنين بالمديرية على تحقيق إنجازات بـ 100%
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