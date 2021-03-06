وكيل تعليم الغربية يكرم فريق عمل خدمة المواطنين بالمديرية على تحقيق إنجازات بـ 100%

هنأ ناصر حسن إسماعيل ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم إدارة خدمة المواطنين بالمديرية على الإنجاز الذي حققته خلال العام الماضي 2020 م .









وجاء ذلك بناء على شهادة التقدير التي منحتها الإدارة العامة للاتصالات وخدمة المواطنين بمكتب الوزير، على تحقيق معدل إنجاز 100% لعام 2020 من حيث سرعة إنجاز العمل في الرد على شكاوى المواطنين سواء على بوابة شكاوى المواطنين بمجلس الوزراء أو بوابة الشكاوى للمحافظة أو التي ترد باليد.



