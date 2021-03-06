ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

على خطى الزمالك.. جماهير ليفربول تجمع تبرعات للتعاقد مع مبابي

السبت 06/مارس/2021 - 03:26 م
مبابي
مبابي
Advertisements
عبدالله هشام
أعلنت جماهير ليفربول، جمع تبرعات للتعاقد مع اللاعب الفرنسي "كليان مبابي"، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
 
كان ذلك بعد أزمة النتائج السلبية المتتالية التى سقط فيها الفريق الإنجليزي في الفترة الماضية، والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة علي لقب بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز. 

كانت جماهير نادي الزمالك، أعلنت فكرة جمع تبرعات لتجديد التعاقد مع التونسي فرجانى ساسي الذي ينتهي عقده الموسم الجاري، وكان آخرها تبرع سيدة بمبلغ صغير من المال عبارة عن ثمن قرطها الذهبي الذي باعته لتتبرع به للنادي بعد ما سمعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار ومقترحات بهذا الشأن.

وتأمل جماهير ليفرول، التعاقد مع "مبابي" بمبلغ 250 مليون يورو؛ عبر أحد الموقع التى تعتبر منصة تمويل جماعي هادفة للربح؛ تسمح للأشخاص بجمع الأموال للأحداث التي تتراوح من أحداث الحياة مثل الاحتفالات.

على خطى الزمالك.. جماهير ليفربول تجمع تبرعات للتعاقد مع مبابي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ليفربول يستهدف ضم قناص ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

ليفربول أمام تشيلسي .. استياء محمد صلاح لحظة خروجه وتشامبرلين بديلًا

الدوري الإنجليزي .. ليفربول يواصل السقوط ويخسر على أرضه من تشيلسي

تغريدة مثيرة من وكيل محمد صلاح تلمح لانتهاء قصة الفرعون مع ليفربول

رسالة خفية تهدد مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

ترشيحاتنا

تعرف على نيسان قشقاي 2021 في مصر.. سعر ومواصفات

بفستان مبهج.. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

بعد تألقها في حفل زفاف دينا داش .. 10 فساتين تبرز أناقة ليلي أحمد زاهر

المدارس تعلن نتيجة امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل.. صور

عاوزين إضاءة.. مطالب أهالي شارع القناة بحي وسط بالإسكندرية

انفجار 4 خطوط مياه بالعاشر من رمضان.. وجهاز المدينة يؤكد: جاري الإصلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا الجديدة في السعودية

شاهد.. أول سباق سيارات في التاريخ قبل 120 عاما

تعرف على نيسان قشقاي 2021 في مصر.. سعر ومواصفات