على خطى الزمالك.. جماهير ليفربول تجمع تبرعات للتعاقد مع مبابي

أعلنت جماهير ليفربول، جمع تبرعات للتعاقد مع اللاعب الفرنسي "كليان مبابي"، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كان ذلك بعد أزمة النتائج السلبية المتتالية التى سقط فيها الفريق الإنجليزي في الفترة الماضية، والتي أبعدته بشكل كبير عن المنافسة علي لقب بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز.





كانت جماهير نادي الزمالك، أعلنت فكرة جمع تبرعات لتجديد التعاقد مع التونسي فرجانى ساسي الذي ينتهي عقده الموسم الجاري، وكان آخرها تبرع سيدة ب مبلغ صغير من المال عبارة عن ثمن قرطها الذهبي الذي باعته لتتبرع به للنادي بعد ما سمعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفكار ومقترحات بهذا الشأن.





وتأمل جماهير ليفرول، التعاقد مع "مبابي" بمبلغ 250 مليون يورو؛ عبر أحد الموقع التى تعتبر منصة تمويل جماعي هادفة للربح؛ تسمح للأشخاص بجمع الأموال للأحداث التي تتراوح من أحداث الحياة مثل الاحتفالا ت.



