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برلمان

نائب بالشيوخ: مصر والسودان تاريخ وتحديات مشتركة وتواصل يعبر الحدود

السبت 06/مارس/2021 - 03:31 م
المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي
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فريدة محمد
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان تحمل الكثير من الدلالات المهمة في مختلف القضايا المشتركة ومجالات التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس السيسي قيادة الدولة المصرية،خاصة مع أشقائنا في السودان، لافتا أن التعاون والتنسيق المستمر مع الخرطوم خاصة فيما يتعلق بملف "سد النهضة" الإثيوبي يعد رسالة واضحة للجميع بأن القاهرة لن تتهاون في الدفاع عن أمنها القومي وعن حقوق بلادها في مياه نهر النيل ، مع تفهمها لعملية التنمية للدول الشقيقة .

ولفت الجندى، أن رؤساء أفريقيا والعالم أجمع يقدرون الجهود المبذولة التي تقوم بها القيادة السياسية المصرية تجاه القارة السمراء من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار للجميع ولكي تنعم المجتمعات الإفريقية بحياة كريمة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر قدمت العديد من المساعدات للشعب السوداني الشقيق خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد نجاح التجربة المصرية في مواجهة الجائحة، مشددًا، على أن العلاقات العسكرية بين البلدين سيكون لها أهمية كبيرة خلال الزيارة خاصة في أعقاب توقيع اتفاقية عسكرية مشتركة بين الجانبين.
 
وطالب الجندى،  بسرعة إنهاء كافة أعمال الربط الكهربائي مع السودان وزيادة حجم التبادل التجاري بما يخدم في النهاية دفع وتكامل الاقتصاد بين البلدين إلي الأمام .
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