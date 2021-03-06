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أخبار البلد

بينها كونجستال.. صيادلة القاهرة: لم يصلنا منشور رسمي بإدراج 14 دواء في جدول المخدرات

السبت 06/مارس/2021 - 03:44 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إنه لم يتم إخبار الصيدليات بأي منشور رسمي من خلال هيئة الدواء بإدراج 14 نوعا من الأدوية في جدول المخدرات لعام 2021. 

وأكد "الشيخ"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القائمة تتضمن «كونجستال»، و«توسكان»، و«توسيفان»، والتي تستخدم في أعراض الكحة والبرد والإنفلونزا.

وتابع أن إدراج «كونجستال» ضمن جدول المخدرات جاء نتيجة سوء الاستخدام، إلا أن العقار يتم تداوله عالميًا ولم يدخل جدول المخدرات، مشيرًا إلى أن القرار يعود إلى عام 2011، وهو خاص بوجود نسبة مخدرة ولم يتم تطبيقه عليها، لافتًا إلى أنه بمراجعة الأمر تم تطبيق القرار عليها.

كانت هيئة الدواء قررت إدراج 14 نوعًا ضمن جدول نسبة لمواد المخدرة بداية من أول مارس، وتضمنت مجموعة من الأدوية الشهيرة لعلاج السعال ويستخدمها المصريون بكثرة دون استشارة الطبيب، وهي :

- Congestal syr 

 - Tusskan syr 

 - Tussivan.n syr

- Tussilar syr

 - Codilar syr 

- Penta flu syr 

- Penta cold syr

 - Pulmo care syr 

 - Codiphan syr

 - Codiphan.b syr

 - Rhinutuss syr 

- Cold stop syr

 - Roncotech syr

 - Opticough syr

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