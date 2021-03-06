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حوادث

جزار يعتدى على جاره ويقطع أذنه ويصيبه بقدمه في الدقهلية

السبت 06/مارس/2021 - 03:50 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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همت الحسينى
اقدم جزار بقرية الخمسه التابعه لمركز تمى الامديد بمحافظة الدقهلية على التعدى على جاره لخلافات جيره بينهم وقام بقطع أءنه اليمنى واصابته بجرح قطعى بقدمه اليمنى .

كانت مديرية امن الدقهلية تلقت اخطارا يفيد بورود إشارة لمستشفى السنبلاوين العام لمركز شرطة تمى الأمديد بوصول رمضان صلاح محمد عباس ٢٨ عاما عامل  ومقيم قرية " الخمسة " دائرة المركز مصابا بجرح قطعى بـالاذن اليمنـي وأخر قطعى بالقدم اليمنى ( إدعاء تعدي ).

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤاله اتهم السيد رضا محمد الشبراوي ٣٤ عانا جزار ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بألة حادة " سكين " وإحداث إصابته وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة.

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة " وتم التحفظ عليها وتحرر عن نلك المحضر رقم ١١٧٠ / ٢٠٢١ جنح مركز شرطة تمى الأمديد ، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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