جزار يعتدى على جاره ويقطع أذنه ويصيبه بقدمه في الدقهلية

اقدم جزار بقرية الخمسه التابعه لمركز تمى الامديد بمحافظة الدقهلية على التعدى على جاره لخلافات جيره بينهم وقام بقطع أءنه اليمنى واصابته بجرح قطعى بقدمه اليمنى .





كانت مديرية امن الدقهلية تلقت اخطارا يفيد بورود إشارة لمستشفى السنبلاوين العام لمركز شرطة تمى الأمديد بوصول رمضان صلاح محمد عباس ٢٨ عاما عامل ومقيم قرية " الخمسة " دائرة المركز مصابا بجرح قطعى بـالاذن اليمنـي وأخر قطعى بالقدم اليمنى ( إدعاء تعدي ).





وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤاله اتهم السيد رضا محمد الشبراوي ٣٤ عانا جزار ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بألة حادة " سكين " وإحداث إصابته وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة.



