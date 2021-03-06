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حوادث

إصابة شخصين في حادثين بطريق السويس

السبت 06/مارس/2021 - 03:47 م
حادث مرورى
حادث مرورى
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حسن غنيمة
أصيب شخصان بحادثين بطريق السويس القاهرة وطريق الإسماعيلية، اليوم السبت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام. 

وكان اللواء محمد الألفى، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تامين الطرق بحادث تصادم سيارتي ملاكى طريق السويس الإسماعيلية أمام مدخل المدينة الصناعية؛ أدى إلى إصابة "رضا احمد الهوارى"، 42 عاما، محافظة السويس، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بالعين اليمنى، وجروح متفرقة بالجسم.

كما وقع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الوردة الببضاء بطريق السويس- القاهرة، مما أدى إلى إصابة شخص يدعى محمود كامل  محمود، 35 عاما، باشتباه كسر بالفخذين الايمن والايسر، واشتباه كسر بالضلوع واشتباه نزيف داخلى بالبطن.

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