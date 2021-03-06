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أخبار العالم

العربية: مشاورات مصرية سودانية لإنشاء ميناء بحري تجاري

السبت 06/مارس/2021 - 03:35 م
مشاورات مصرية سودانية
مشاورات مصرية سودانية لإنشاء ميناء بحري تجاري
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سمر صالح
نشر موقع "العربية. نت" اليوم، السبت، خبرا عاجلا ببدء مشاورات مصرية سودانية لإنشاء ميناء بحري تجاري.

وكشف "العربية. نت"، عن تحديد منتصف شهر أبريل المقبل موعدا نهائيا لمفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.

وفي سياق منفصل، شهدت جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، التطرق للعديد من الموضوعات المشتركة الهامة بين البلدين والقضايا الاقليمية أيضا، فضلا عن ملف سد النهضة.

كما شهد اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودان، تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد.

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