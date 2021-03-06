إصابة 4 أشخاص بحادث انقلاب سيارة في طريق العين السخنة





وكان اللواء محمد الألفى، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق، بوقوع حادث سقوط سيارة من أعلى تبة جبلية طريق الجلالة أمام مصنع الرخام.





ووجه الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق الإسعاف فى السويس، 3 سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلاقى العلاج.



