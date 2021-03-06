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حوادث

إصابة 4 أشخاص بحادث انقلاب سيارة في طريق العين السخنة

السبت 06/مارس/2021 - 03:46 م
حادث مرورى
حادث مرورى
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حسن غنيمة
أصيب ٤ أشخاص بحادث انقلاب سقوط سيارة بطريق الجلالة - العين السخنة اليوم، السبت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام. 

وكان اللواء محمد الألفى، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق، بوقوع حادث سقوط سيارة من أعلى تبة جبلية طريق الجلالة أمام مصنع الرخام.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق الإسعاف فى السويس، 3 سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلاقى العلاج. 

وقال مصدر طبى فى السويس المصاب الاول مجهول المصدر اصابته شتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وغيبوبة و  عربى شعبان السيد/21/ سوهاج جروح وكدمات وسحجات، ومحمود ناصر احمد /14/ سوهاج، اصابته جروح وكدمات وسحجات، و احمد جمال يوسف/27/ الجيزة اصابته جروح وكدمات وسحجات.

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