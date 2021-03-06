كرم الشرقاوة.. تعرف على قصة مضيف طيران يقدم مساعدات لأهل محافظة على الطائر.. فيديو

قال محمد عكر ، مضيف طيران ، إن رحلاته تكون في نطاق نقل الحجاج والمعتمرين من السعودية لمصر ، ولاحظ أن أغلب المسافرين خلال رحلاته ، من الشرقية ، والذي هو أحد أبناءها.





وأضاف محمد عكر ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "إنبوكس" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2" ، أن فكرة إكرام المسافرين أبناء محافظته ، جاءته من منحى أن هناك بعض الرحلات لا يكون فيها خدمة كاملة .





وأشار إلى أنه أستأذن من طاقم الطائرة ، عندما علم أن بعض السيدات الراكبين بها من محافظة الشرقية ، وتمت الموافقة عليها ، وقام بحمل حقائبهم إلى الطائرة .





ولفت إلى أنه لقى شكر ومحبة كبيرة من أهل محافظته ، إلى جانب دعوات السيدات كبار السن ، وذلك كان قبل جائحة كورونا.





وتابع : سبب انتشار الفيديو في هذا التوقيت عائد لانتشار أحد الترندات ، على جروبات "فيس بوك"



