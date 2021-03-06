المؤتمر: وحدة المصير تجمعنا بالسودان.. ونثق في رؤية السيسي للتعامل مع سد النهضة

ثمن حزب المؤتمر الجهود المبذولة للارتقاء بالعلاقات المصرية السودانية إلى أعلى مستويات التنسيق على المستوى السياسى والاقتصادى والعسكرى بما يعكس وحدة المصير.





وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم للسودان والمباحثات التي أجراها مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى تعكس إرادة سياسية للارتقاء بتلك العلاقات إلى آفاق أوسع.





وأضاف الربان صميدة في بيان له، أنه آن الأوان ليصبح صوت دولتى المصب مصر والسودان واحد ومسموع أمام التعنت الأثيوبي في ملف سد النهضة، مشيرا إلى توافق الزعيمان على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق.





وأيد حزب المؤتمر المضي الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزمًا قانونيًا ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصةً من خلال دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.



