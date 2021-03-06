أخبار التوك شو.. الأرصاد لـ المواطنين: البسوا شتوى .. واستشارى مناعة: 3 فئات لن تحصل على لقاح كورونا

تناولت برامج التوك شو اليوم السبت خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:









أوصى الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهئية الارصاد الجوية،المواطنين بالاستمرار فى ارتداء الملابس الشتوية، ومتابعة النشرات الجوية، منوها إلى أن فصل الشتاء سوف ينتهي يوم 20 مارس الجاري،ومن ثم يبدأ فصل الربيع، وبالفعل خلال تلك الفترة سوف يكون هناك ارتفاعا في درجات الحرارة ثم يتبعه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.





وأضاف "مدير مركز التنبؤات الجوية"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه خلال هذا الأسبوع سوف ترتفع درجات الحرارة خلال فترات النهار،لافتا إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة سيكون بشكل مؤقت يومي الثلاثاء والأربعاء، ومن ثم يحدث انخفاض في درجات الحرارة مرة أخرى.





وأشار "شاهين"، إلى أن البلاد سوف تشهد الفترة المقبلة تقلبات شديدة في درجات الحرارة، مما يحتاج منا متابعة جيدة للنشرات الجوية التى تصدرها الهئية بشكل يومي،مضيفا أنه يوجد انخفاض في درجات الحرارة بشكل كبير في الساعات المتأخرة من الليل خلال هذه الأيام.





ولفت مدير مركز التنبؤات الجوية، إلى ظهور الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة بسبب انخفاضات في درجات الحرارة، ولكن لن تكن كثيفة لدرجة أن يتم إغلاق الطرق بسببها، موضحا أن الشبورة سوف تستمر من الفجر حتى الساعة السابعة تماما،حيث لن تؤثر على الرؤية، كما أنه ينصح بعدم تخفيف الملابس في هذه الفترة، معقبا "ياريت منتغرش في ارتفاع درجات الحرارة في النهار".









قال الدكتور محمود عبد المجيد ، استشاري الأمراض الصدرية ، إن حملات التطعيم باللقاح ، خطوة جيدة في القضاء على فيروس كورونا ، لافتا إلى ضرورة حصول أكبر عدد ممكن من المواطنين على اللقاح .





وأضاف الدكتور محمود عبد المجيد ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري " ، والمذاع على الفضائية المصرية ، أن الفئات العمرية الأقل من الـ 18 عاما ، والحوامل ، والمرضعات ، مستثنون من التطعيمات .





وتابع : مستهدف تطعيم 70 مليون مصري ، وعاوزين نبتدي نقضي على الفيروس ، ونرجع للحياة الشبة طبيعية على الأقل .





وأكمل : كلنا هنحصل على الجرعتين ، إلا من إصيب بالكورونا من قبل ، له جرعة وحيدة ، مشيرا إلى أن تطعيم اللقاحات ، لا يعني الإهمال في تنفيذ الإجراءات الاحترازية .





وأكد أن أية لقاح له أثار جانبية ، ولا تظهر على كل الأشخاص ، وتتمثل في ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وألم بالمعدة ، متابعا : "اللي عنده إصابة بكورونا مش هياخد اللقاح إلا بعد 3 شهور " .









قال الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، إن المحافظة حرصت على عمل اكثر من جلسة حوار مجتمعي مع مراكز مختلفة ومنها مركز يوسف الصديق وغيرها وذلك ضمن تحقيق اهداف مبادرة حياة كريمة، مع مراعاة ان تكون تلك الجلسات بها ممثلين من كل الفئات والقرى وجلسات خاصة بالمرأة ايضا في المراكز المختلفة.





وتابع نائب محافظ الفيوم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه يدخل ضمن مبادرة حياة كريمة في التطوير في الفترة الحالية مركزين باجمالي 62 قرية، واحتياجاتهم التي تم حصرها تجاوزت تكلفتها للتطوير اكثر من 9 مليار جنيه.





واوضح ان من تلك الخدمات الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والتي تمس المواطنين والتي تمثل اهمية كبيرة لهم، لافتا الي انه ايضا هناك قرى تحتاج تطوير للمدارس لتقليل الكثافات، الي جانب تطوير عدد من مراكز الشباب.





واشار الي انه تم تخطيط وعمل مراكز خدمات مختلفة في القرى لتقليل الضغط على المركز الرئيسي للخدمات بالمحافظة، واردف ان اختيار القرى يكون وفقا لمؤشرات الطاقة والتنمية والمؤشرات الاقتصادية في القرى التي تعد اكثر احتياجا لتلك الخدمات وتطويرها.





واضاف انه تم اسناد عدد من مشروعات الصرف الصحي لشركات مختلفة لعمل مجسات ومحطات رفع ومعالجة لقرى الفيوم، وعددهم 10 مشروعات مختلفة وسيتم بدء العمل فيهم من الاسبوع القادم على ارض الواقع









قال عبد النبى صادق ، المستشار الإعلامى للسفارة المصرية بالسودان ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودان تأتى فى توقيت هام حيث أن الشغل الشاغل للبلدين فى هذا التوقيت هو ملف سد النهضة .





وأشار " صادق " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، إلى توحيد الموقف المصرى والسودانى للوصول لاتفاق قانونى قبل أن تبدأ أثيوبيا فى الملئ الثانى لسد النهضة .





وأشار إلى أن مصر والسودان اتفقا فى الرؤية على ضرورة توقيع قانونى ملزم ورفع الأمر إلى اللجنة الرباعية والتى تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى ليكون هناك التزام قانونى يضمن حق كافة الأطراف بما يحقق التنمية .





ولفت إلى أن هناك ترحيب كبير بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودان خاصة أن الدولتين يواجهان تحديات متشابهة على مختلف المجالات وزادت نسبة الوعى لدى السودان بعد ثورتهم ضد النظام السابق .





وتابع أن المصالح المشتركة بين مصر والسودان واحدة ويواجهان نفس التحديات مؤكدأ أن هناك العديد من ردود الأفعال المرحبة بزيارة الرئيس السيسى إلى السودان ، لافتا إلى توقيع اتفاق الأسبوع الماضى المجال العسكرى والتعاون الأمنى وضبط الحدود واستخباراتى ، ومكافحة الإرهاب بين مصر والسودان .









قال المهندس مقبل الشحات ، وكيل الإدارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة ، إن مشروع قناطر أسيوط يعتمد على حجز

المياه بحيث يتواجد فرق منسوب ما بين المنسوب الأمامى والخلفى ينتج عنه توليد طاقة

كهربائية نظيفة..





وأوضح

" الشحات " ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج مصر بتبنى والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن توليد القدرة الكهربائية لقناطر أسيوط

الجديدة تبلغ 32 ميجاوات بحيث يتم توليد كهرباء سنويأ تتراوح ما بين 500 : 1000

ميجاوات سنويأ .





وأشار إلى أن إجمالى 32 ميجاوات هى القدرة التصميمية ولكن يتم توليد كهرباء من محطة كهرباء تتراواح ما بين 20 : 40 ميجاوات ، لافتأ لوجود فترة أقصى الاحتياجات المائية والتى تبدأ من شهر أبريل إلى شهر سبتمبر .





ولفت إلى أن كل متر مكعب يخرج من القناطر لابد من الاستفادة منه سواء فى توليد الكهرباء أو استخدامات المياه المنزلية ،الزراعية أو الصناعية للمياه ، وتابع أن وزراة الرى استخدمت التكنولوجيا الحديثة فى الأمتار المكعبة هو بناء للمستقبل .





وتابع ان توليد المحطة المائية تتضمن عدة مزايا ومنها الاستفادة من الطاقة النظيفة ما تكلفة التشغيل تكون أقل ما يمكن متمثلة فى

أعمال الصيانة والتشغيل بالإضافة إلى أنها معمرة وتستمر لعدد كبير من السنوات









قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، إن أبرز القري التى يتم التطوير فيها من قبل المبادرة الرئاسية حياة كريمة للمرحلة الثانية تتبع لأولوية الاستهداف إلى 9 معايير، حيث أن المعيار الاول نسبة سكان ريف المركز من إجمالى سكان المركز ككل، والثانى يكون نسبة فقراء ريف المركز من إجمالى سكان ريف المركز.





وأضاف "مساعد وزير التنمية المحلية"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن يتم تتبع كلا من نسبة قري مراكز النجاة، نسبة الأميين الذين يزيد عمرهم عن 15 عام فأكثر، نسبة الأسر التى يعولها الإناث، نسبة الاسر المحرومة من شبكة مياه عامة وشبكة صرف صحي، وبالفعل سوف يتم البدء بتلك المناطق خلال المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.





وأشار إلى أن بنهاية عام 2024 سوف يتم الانتهاء من تطوير قري الريف المصري ككل، بحيث أن تحتوى على جميع محاور التنمية الشاملة المتكاملة، مضيفا أن وزارة التخطيط تقوم بالاشراف ومتابعة الاجاء في كل المراكز المستهدفة فيتلك القري بصورة مستمرة.





وأكد أنه يتم تزويد الطاقة الإنتاجية للمحطات، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي، ورفع كفاءة شبكة الاتصالات، ورصف الطرق الرئيسة بالقري والطرق الواصلة، ورفع كفاءة خدمات الكهرباء والانارة، وتم إنشاء مركز خدمات متكامل لكل وحدة قروية، ورفع مستوى خدمات التنمية البشرية والبيئية من خلال التعليم والصحة والشباب ونظم إدارة المخلفات وتحسين البيئة ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين فى هذه القري.





وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية أن حياة كريمة هو مشروعات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة فى كل مراكز الريف المصري، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمام كبير بهذا المشروع الذى يوفر حياة مختلفة للمواطنين بالريف.









قال الدكتور طارق سليمان ، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ، إن مصر على وشك الإكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة ، وبالتالي يجب أن يون آفاق لفرص تصديرية للخارج ؛ لمواكبة الزيادة في الإنتاج المحلي .





وأضاف الدكتور طارق سليمان ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري " ، والمذاع على فضائية المصرية ، أن الإكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة ، يحقق ماتم طرحة بأحد القرارات الرئاسية ، بزيادة الاستثمارات في الظهير الصحراوي المصري ، لمشروعات الثروة الداجنة .





ولفت "سليمان" إلى أنه لأول مرة ، منذ 14 عاما، تعتمد مصر من الدول التي تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة، ضمن ضوابط منظمة الصحة العالمية .





وأشار إلى أن هناك دعم لوجستي ومالي، لصغار مربي الدواجن، إلى جانب رفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من النظام المفتوح إلى المغلق.





وأكمل : تم تخصيص قطع مواقع للاستثمار، والإتفاق عليهم ، إلى جانب 13 موقعا جديدا يتم تخصيصهم، والانتقال من زحمة الدلتا، لأماكن أقل تلوثا.









قالت الدكتورة سناء عبدالمنعم، رئيس الادارة المركزية للحاسب الالي، إن مصلحة الضرائب توفر سيارات متنقلة لمساعدة الممولين بجميع المحافظات وهذا له استفادة كبيرة جدا، لان التطوير التي تشهده المصلحة او الدولة للتحول الرقمي يدل على "اننا نسابق الزمن حتى نكون في مصاف الدول المتقدمة".





وتابعت الدكتورة سناء عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن هناك الكثير من الجهود المبذولة من قبل الوزارة للوصول الي الممول لتبسيط الاجراءات وتطويرها من اجل الحصول على خدمة متميزة مع مراعة الدقة واليسر على الطرفين، معقبة: "احنا بنوصل الخدمة للممول لحد عنده".





واوضحت ان الوزارة قامت باعداد الكثير من المنافذ غير المنافذ المعتادة، التي يتعامل معها الممول، سواء من مكاتب الارشاد او التدريب الضريبي وغيرها من المراكز للحاسب الالي، لدعم منظومة التحول الرقمي للدولة وخاصة فيما يتعلق بملف الضرائب.





واشارت الي ان الخطوات التي تقوم بها الدولة ومصلحة الضرائب تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وبدورها تحقيق العدالة الضريبية، مضيفة: "انا مش بزود عليك الضريبة، ده انا بعمل شمول لكل الموجودين اللي المفترض انها يدفعوا ضرايب بس مش محصورين في قاعدة البيانات، وده يخلي الضرايب مش مركزة على شريحة معينة او عدد، وميكونش في عبء ضريبي، لان الضرايب بتعود على استفادة للممول من خلال الخدمات".





رحمة بهم .. دكتور جامعي يفاجئ طلابه في الامتحان بهذا السؤال





قال الدكتور مصطفى صادق، رئيس قسم رياض الاطفال بكلية التربية جامعة طنطا، إن الغرض من فكرته في السماح للطلاب بوضع سؤال والاجابة عليه في الامتحانات نابعا من التعامل بمهنية وانسانية من قبل دكتور الجامعة تجاه طلابة، وان هذا فيه مراعاة لما يمر به الطلاب من ظروف جائحة كورونا وما تواجه الدولة بالتأكيد من تحديات وصعوبات في تلك الفترة، معقبا: "انك تكون دكتور جامعة ده شئ سهل اما انك تكون انسان مع طلابك ديه الصعوبة وخاصة في الظروف اللي بنمر بيها".





وتابع الدكتور مصطفى صادق ، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن ظروف تفشي جائحة كورونا على مستوى العالم اثرت على الدراسة والطلاب بشكل كبير، ولذلك كان هناك لزاما على اعضاء هيئة التدريس في مراعاة ظروف الطلاب، خاصة في صعوبة تحصيل المواد الدراسية لبعض الطلبة التي لا تسمح لها ظروفها السفر.





وعلق أنه يكافئ طلابه بسؤال سهل ضمن 4 أسئلة تستطيع الطالبات أن تجيب عليه وتحصل علي درجة النجاح (مقبول) علي الأقل رفقا بأولياء أمورهم، وتأثر الدراسة فى الجامعات بأزمة وباء كورونا".





وأضاف أنه راعي أيضا الطالبة المتميزة مع حفظ حقها فى الإجابة على باقى الأسئلة والحصول علي تقدير ممتاز أو جيد جدًا، موضحًا أن هذا الإمتحان لاقي إستحسان وفرح من الطالبات وصدي واسع لتسهيل جزء من الإختبار لهم، وإعتبروه مكافأة مجزية من أستاذهم والذي يتعامل معهم كأبنائه.



