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توك شو

شاهد.. أول فتاتين تعملان في مجال نجارة الأخشاب

السبت 06/مارس/2021 - 03:50 م
فتيات تعمل في نجارة
فتيات تعمل في نجارة الاخشاب
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ياسمين القصاص
قالت رحمة، من ضمن أول فتاتين تعملان بمجال النجارة، إن صادفتها ذات ليلة هادئة  لإعلان على فيس بوك عن ورشة نجارة في محافظتها أسيوط، تفتح باب التدريب للفتيات لتعليم الحرفة، دون أن تتردد لحظة واحدة بادرت بتسجيل اسمها لاغتنام الفرصة.

وأضافت "رحمة" عبر زوم في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر  فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن "قدمت على طول وقولت لصاحبتي غادة تقدم معايا، كان نفسنا نتعلم وندخل مجال النجارة، بينما انشغلت يدي بصنفرة قطع خشب صغيرة تستعد لتشكيلها، وبالفعل اشتركت هى وصديقتها فى تلك الورشة".

وأشارت "رحمة"، إلى أن عند حضورها هى وصديقاتها  مبكرًا في موعد أول أيام التدريب، يتلهفن للتجربة الجديدة، ألقيا تحية متلعثمة ووضعا تركيزهن فيما يتلقياه من معلومات، ذابت مخاوفهن بالتدريج، صرن يضحكن واندمجا في البيئة الجديدة.

ومن جانبها أكدت غادة عدلى، "بعد ما خلصت الورشة حبيت أكمل في مجال النجارة وهما رحبوا بينا ووافقوا ننزل نشتغل معاهم، كما أن ظهرت لنا أدوات النجارة أمر مثير بأحجامها الكبيرة وبالأصوات التي تصدر عنها.

وأوضحت "عدلى"، أن "قدرنا نقنع أهلنا إن الشغل مش عيب والبنت متفرقش عن الراجل في أي حاجة، وبدأنا تجربتنا الفعلية في العملية بعد اجتياز التدريب كأول فتاتين في صعيد مصر يعملن في تلك المهنة".
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