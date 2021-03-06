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أخبار البلد

مصطفى بكري: مصر لن تتوانى عن رسالتها في حماية الأمن القومي العربي

السبت 06/مارس/2021 - 04:13 م
صدى البلد
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منار نور
علق الاعلامي مصطفي بكرى علي زيارة الرئيس السيسي الي السودان اليوم . 

وغرد مصطفي بكرى من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " زيارة الرئيس السيسي إلي السودان اليوم تحمل رسالة واضحه لكل من يعنيه الأمر ، أن أمن السودان من أمن مصر ، وأمن مصر من أمن السودان  ، جدول الأعمال المشترك تتصدره قضايا إستراتيجيه هامه ، في مقدمتها الموقف من أزمة سد النهضه ، والعدوان الاثيوبي علي حدود السودان ، 

وتابع : " مصر لن تتواني عن رسالتها في حماية الأمن القومي العربي ، أن تكف أثيوبيا عن اللعب بالنار ، فمصر لن تفرط في حقوقها بأي شكل من الأشكال ، ولن تتواني عن حماية عمقها الإستراتيجي " . 

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